Иностранные туристы не смогут посещать театры и музеи Петербурга после запуска QR-кодов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Иностранным туристам не удастся попасть в петербургские театры и музеи с момента, когда доступ в них будет осуществляться на основании QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от коронавируса или перенесенное заболевание. Это следует из заявления вице-губернатора Бориса Пиотровского на состоявшейся в понедельник видеоконференции по вопросу функционирования организаций города в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

"С 30 октября основанием для посещения музеев и театров являются QR-коды, в настоящее время мы не рассматриваем ПЦР-тест как дополнительную возможность посещения музеев и театров", - сказал Пиотровский, отвечая на вопрос о том, предусматривается ли возможность вывести из-под действия QR-кодов посещение музеев, театров и ресторанов иностранными туристами.

Как подтвердили ТАСС в аппарате вице-губернатора, иностранные граждане, не имеющие QR-кода, не смогут попасть в музеи и театры Петербурга с 30 октября.

Вместе с тем Пиотровский отметил, что в гостиницы Петербурга можно будет заселиться на основании предъявления результатов ПЦР-теста. В соответствии с постановлением городского правительства, в период с 30 октября по 7 ноября размещение граждан в гостиницах, пансионатах и санаториях будет возможно только при наличии QR-кода или ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за три календарных дня.

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Дмитрий Ченцов пояснил на совещании, что работающие в РФ иностранцы имеют возможность получить QR-код. "Иностранный гражданин при наличии СНИЛС имеет право и возможность в упрощенном порядке оформить личный кабинет на портале госуслуг. В момент вакцинации QR-код автоматически попадает в личный кабинет", - отметил он.

В соответствии с постановлением городского правительства с 15 ноября QR-код необходимо будет предъявлять в бассейнах, фитнес-центрах, иных организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на выставках, а также на церемонии торжественной регистрации брака. В минувшую субботу губернатор Петербурга Александр Беглов подписал еще одно постановление, предусматривающее, что с 30 октября по 7 ноября в городе будут закрыты кафе, рестораны и непродовольственные магазины, организации сферы услуг и МФЦ, а также учреждения культуры, за исключением театров и музеев. При этом музеи и театры смогут продолжить деятельность только при условии запрета доступа организованных групп детей и допуска остальных лиц при наличии QR-кода или справки о медотводе.