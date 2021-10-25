Число госпитализированных с ковидом в Вологодской области впервые достигло 1 850

ВОЛОГДА, 25 октября. /ТАСС/. Впервые с начала пандемии количество госпитализированных пациентов с коронавирусом в Вологодской области достигло 1 850, монопрофильные госпитали заполнены на 93%, сообщил в понедельник губернатор Олег Кувшинников.

"Ситуация остается сложной. Мы видим большие цифры прироста и распространения заболеваемости во всех без исключения муниципалитетах. Заболевших - свыше 76 тыс. человек, за сутки - 334 человека, коэффициент распространения инфекции - выше единицы. Умерло от коронавирусной инфекции 2 137 человек, за сутки - 12. Госпитализировано 1 850 человек - это впервые, моногоспитали заполнены на 93%", - сообщил губернатор на оперативном совещании областного правительства.

Руководитель региона поручил скорректировать региональные нормативно-правовые акты в соответствии с утвержденными в понедельник поручениями президента России Владимира Путина.

"Все ограничительные меры введены на территории нашего региона строго в соответствии с указом президента России и рекомендациями правительства РФ и будут действовать до иммунизации не менее 80% взрослого населения области. По постановлению главного санитарного врача Вологодской области, окончание иммунизации - 25 декабря 2021 года", - сказал Кувшинников.

Также, как и по всей стране, в Вологодской области введена самоизоляция для непривитых граждан старше 60 лет. Работодателям рекомендовано перевести сотрудников старше 60 лет и работников с хроническими заболеваниями на дистанционный режим работы сроком на четыре недели.

"Поручено ввести запрет [на проведение] ночных развлекательных мероприятий и работу ресторанов и кафе с 23:00 до 06:00. В нашем регионе этот запрет действует с 00:00 до 06:00. <...> Также поручено кратно наращивать объемы тестирования. Мы приняли решение увеличить объем средств на закупку ПЦР-тестов и экспресс-систем для своевременного выявления заболевших", - сообщил губернатор.

С октября в области введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, завершить которую необходимо до 25 декабря.

С 6 октября при обращении за плановой медпомощью необходимо предоставить QR-код или справку о вакцинации, справку о перенесенном коронавирусе либо ПЦР-тест. С 1 ноября требование о предоставлении QR-кода или других документов распространяется на организации общепита, кинотеатры, театры, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, досуговые, развлекательные, зрелищные, физкультурные, спортивные мероприятия, музеи, библиотеки, выставочные залы. На 25 октября в Вологодской области выявлено 75 156 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 334 человека. Выздоровели 68 510 человек, умерли 2 137. Привиты первым компонентом вакцины более 357 тыс. жителей, завершили иммунизацию более 332 тыс. человек, или более 40% взрослого населения региона.