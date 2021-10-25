Аксенов поручил увеличить количество пунктов вакцинации и экипажей скорой помощи в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 октября. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил устранить очереди на вакцинацию от коронавируса, открыв необходимое количество прививочных пунктов, а также увеличить количество экипажей скорой помощи. Видеоролик с совещания по ситуации с пандемией опубликован в Telegram-канале руководителя республики.

"Главный вопрос сегодня - организовать работу так, чтобы не было очередей категорически сегодня на вакцинацию, добавить любое необходимое количество постов, чтобы вакцинация прошла в спокойном режиме, чтобы и сотрудники предприятий, и просто граждане могли привиться без всякой очереди. Вторая позиция - количество экипажей скорой помощи думать, как добавить", - сказал Аксенов.

Глава Крыма отметил, что "вызовов большое количество", их число увеличивается. "Понимаем, что не справляются, у нас в стрессе находится сегодня медицина из-за количества вызовов. Однако надо избавить людей от ходьбы ненужной по поликлиникам, особенно там, где есть подтвержденные тесты", - отметил Аксенов.

На территории республики продолжают действовать 127 пунктов вакцинации. Вакцинированы первым компонентом - 590 707 человек или 48,7% от плана, вторым компонентом - 527 258 человек или 43,5% от плана. Повторную вакцинацию прошли 29 904 человека. Для создания популяционного иммунитета необходимо вакцинировать не менее 80% взрослого населения, что составляет 1 212 687 человек, сообщается на сайте Минздрава Крыма.

С начала пандемии в регионе заразились более 92 тыс. человек, выздоровели около 77 тыс. человек, умерли около 2,9 тыс. пациентов. Власти Крыма объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работников. С 25 октября до особого распоряжения в регионе запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей республики старше 65 лет обязали не покидать свои дома, введены обязательные QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. В республике проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.