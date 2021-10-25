В Москве и Подмосковье выявили три случая заражения новым вариантом дельта-штамма

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Роспотребнадзор зарегистрировал три случая заражения новым вариантом дельта-штамма коронавируса в Москве и Подмосковье. Об этом сообщила в понедельник глава ведомства Анна Попова в эфире Первого канала.

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"Мы ее (новую мутацию коронавируса - прим. ТАСС) увидели здесь в Москве и Подмосковье, три таких случая, и очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит", - сказала Попова.

Как отметила Попова, в России обнаружена та же мутация коронавируса, которая сегодня распространяется в Великобритании.

Вариант AY.4.2 был обнаружен в Великобритании. По данным британских ученых, он является одним из 45 подвидов штамма "дельта". В институте генетики при Университетском колледже Лондона Франсуа Баллу предположили, что новый штамм может распространяться на 10-15% быстрее, чем предыдущая версия "дельты".

21 октября руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил об обнаружении единичных образцов штамма в России. По словам эксперта, помимо Великобритании и России, AY.4.2 также был отмечен в США и Израиле.