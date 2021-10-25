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Пандемия COVID-19

Попова: введение нерабочих дней на территории России - это не локдаун

По словам главы Роспотребнадзора, людей принуждают общаться в своей семье и больше времени проводить на свежем воздухе
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Предстоящий период нерабочих дней в России - это не локдаун, людей принуждают находиться в кругу семьи и больше времени проводить на свежем воздухе, заявила в понедельник руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Эти грядущие девять дней, я не готова согласиться с тем, что это локдаун. Это не локдаун. Людей принуждают общаться в своей семье и больше времени проводить на свежем воздухе. Вот, собственно, все. Все, что нужно сделать для разрыва цепочек [передачи коронавируса]", - сказала она в интервью программе "Познер" на Первом канале.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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