Попова: введение нерабочих дней на территории России - это не локдаун

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Предстоящий период нерабочих дней в России - это не локдаун, людей принуждают находиться в кругу семьи и больше времени проводить на свежем воздухе, заявила в понедельник руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Эти грядущие девять дней, я не готова согласиться с тем, что это локдаун. Это не локдаун. Людей принуждают общаться в своей семье и больше времени проводить на свежем воздухе. Вот, собственно, все. Все, что нужно сделать для разрыва цепочек [передачи коронавируса]", - сказала она в интервью программе "Познер" на Первом канале.