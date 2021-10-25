Театр МДМ могут закрыть на 90 дней из-за нарушений антикоронавирусных мер

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Инспекторы Роспотребнадзора выявили нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции в театре Московского дворца молодежи (МДМ), заведение могут закрыть на срок до 90 суток или оштрафовать на сумму до 500 тыс. рублей. Об этом журналистам в понедельник сообщил главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Шамиль Мустафаев.

"Специалистами Роспотребнадзора проведено обследование театра МДМ, в ходе которого установлены многочисленные нарушения антиковидных мер. В частности, установлено нарушение социального дистанцирования, при входе в театр наблюдалось большое скопление людей, многие сотрудники и посетители театра были без средств индивидуальной защиты органов дыхания, также установлены нарушения мер дезинфекционного режима", - сказал Мустафаев.

Он отметил, что за эти нарушения по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ театру грозит штраф до 500 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда. "В связи с рисками распространения новой коронавирусной инфекции управлением Роспотребнадзора по Москве на постоянной основе проводится контроль за местами массового скопления людей", - добавил Мустафаев.