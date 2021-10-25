Система QR-кодов начнет действовать в Калужской области с 15 декабря

КАЛУГА, 25 октября. /ТАСС/. Система QR-кодов для посещения учреждений культуры и спорта, кафе и ресторанов начнет действовать в Калужской области с 15 декабря. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства Калужской области.

"Ситуация с распространением коронавируса непростая. С 15 декабря посещение всех спортивных, культурных, развлекательных учреждений, предприятий общепита будет возможно только при предъявлении QR-кода. Мы даем всем время, чтобы привиться. Пункты вакцинации работают в обычном режиме", - пояснил губернатор Калужской области Владислав Шапша, слова которого приводит пресс-служба.

В настоящее время, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявлено 51 902 заболевших коронавирусом, из которых 49 549 выздоровели, 166 человек умерли. За минувшую неделю первым компонентом в регионе было привито 24 696 человек, вторым - 11 888 человек. Всего в настоящее время привито 342 723 человека (52,71% от плана).