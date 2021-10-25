WP: глава Facebook пренебрегал принципом свободы слова ради роста аудитории соцсети

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Глава американской компании Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, Марк Цукерберг стремился обеспечить ее прочное положение на рынке, невзирая на возможные нарушения декларируемых принципов, в том числе свободы слова. Об этом говорится в статье, опубликованной в понедельник в газете The Washington Post.

По данным издания, более десятка бывших сотрудников компании подтвердили в интервью журналистам газеты, что Цукерберг "решительно настроен на обеспечение доминирования" Facebook, "иногда в ущерб декларируемым ценностям".

В качестве примера в публикации приводится случай, связанный с работой соцсети во Вьетнаме. Как утверждает газета, в прошлом году Цукерберг оказался перед выбором - подчиниться требованиям правящей во Вьетнаме коммунистической партии и подвергнуть цензуре инакомыслящих, выступающих против правительства, или столкнуться с угрозой отключения на этом рынке, являющемся для Facebook одним из наиболее привлекательных в Азии. Согласно приведенным оценкам, работа во Вьетнаме обеспечивает для компании выручку в размере более $1 млрд в год.

По словам источников газеты, "Цукерберг лично принял решение, что Facebook подчинится требованиям Ханоя". Как заявили вьетнамские активисты и правозащитники, администрация соцсети перед партийным съездом в стране в январе "значительно усилила цензуру антиправительственных сообщений, предоставив правительству почти полный контроль над платформой".

Представители Facebook заявили журналистам газеты, что решение подчиниться требованиям властей Вьетнама позволило "миллионам людей" продолжать пользоваться услугами соцсети. Представительница компании Дани Левер также констатировала, что руководство Facebook "постоянно сталкивается с трудными решениями", касающимися свободы выражения мнения, вредоносными сообщениями, безопасностью и другими вопросами.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Цукербергом и тремя его сокурсниками в период их обучения в Гарвардском университете. Согласно последним оценкам, совокупная ежемесячная аудитория одноименной соцсети превышает 2,9 млрд пользователей. По сведениям специалистов компании, более 3,5 млрд человек в мире хотя бы раз в месяц пользуются одним из ее сервисов.