Медики прогнозируют рост темпов вакцинации в Крыму в нерабочие дни

"В это свободное от работы время необходимо пойти и провакцинироваться. Не у всех была возможность сделать прививку в отпуске, у кого-то не было времени из-за постоянной нагрузки на работе. Уже в эти дни количество людей, желающих пройти вакцинацию, значительно увеличилось. И это большой плюс, так как только вакцинация поможет нам сформировать коллективный иммунитет и победить коронавирус", - сказал Мещеряков.

Отмечается, что "ограничения позволяют сдержать распространение вируса, выстроить систему здравоохранения под новые реалии и вернуться к нормальной жизни". "Соблюдение ограничений позволит снизить количество контактов, а это, в свою очередь, уменьшит риск заражения. Кроме того, в период нерабочих дней крымчане могут сделать прививку - пункты вакцинации в Крыму будут функционировать", - говорится в сообщении Центра управления регионом (ЦУР).

В Крыму за минувшие выходные накануне введения QR-кодов на треть вырос спрос на вакцинацию. Медики привили 14 774 человека, что на 4,5 тыс. больше по сравнению с предыдущими выходными, сообщил ранее врио министра здравоохранения Крыма Константин Скорупский.

С начала пандемии в регионе заразились более 92 тыс. человек, выздоровели около 77 тыс., умерли около 2,9 тыс. пациентов. Власти Крыма объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работников. С 25 октября до особого распоряжения в регионе запретили проведение экскурсий для групп численностью более десяти человек, жителей республики старше 65 лет обязали не покидать свои дома, введены обязательные QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. В республике проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.