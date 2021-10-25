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Попова выступила за увеличение штрафов, в том числе за несоблюдение санитарных норм

Штраф, по словам главы Роспотребнадзора, должен быть таким, "чтобы никак нельзя было бы допустить это наказание, иначе оно очень здорово осложнит жизнь"

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Штрафы в России, в том числе за несоблюдение санитарных и эпидемиологических норм, должны быть такими, чтобы предупреждать нарушения. Об этом заявила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Первого канала.

"Сегодня готовится новая редакция кодекса об административных правонарушениях в целом и по целому ряду позиций. У нас <...>, к сожалению, до сегодняшнего дня не заложена превентивность штрафов в наш административный кодекс <...> Мне кажется, здесь надо менять принципиально подход, штраф должен быть таким, чтобы его не хотелось платить, не просто обидно - рубль или два, нет, чтобы он предупреждал, чтобы сама санкция, сумма штрафа предупреждала совершение нарушения", - сказала Попова, комментируя размеры штрафов за несоблюдение санитарных норм.

Глава ведомства напомнила, что в Европе "за одну пачку просроченного сырка или сливочного масла" на полке магазина штрафуют на €15 тыс., а в России штрафы составляют 3 тыс. или 30 тыс. рублей. Штраф, по ее словам, должен быть таким, "чтобы никак нельзя было бы допустить это наказание, иначе оно очень здорово осложнит жизнь".

"Это принципиальная вещь, о которой мы говорим, <...> это обсуждается [в правительстве]", - заключила она.

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РоссияПопова, Анна Юрьевна
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