Попова выступила за увеличение штрафов, в том числе за несоблюдение санитарных норм

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Штрафы в России, в том числе за несоблюдение санитарных и эпидемиологических норм, должны быть такими, чтобы предупреждать нарушения. Об этом заявила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Первого канала.

"Сегодня готовится новая редакция кодекса об административных правонарушениях в целом и по целому ряду позиций. У нас <...>, к сожалению, до сегодняшнего дня не заложена превентивность штрафов в наш административный кодекс <...> Мне кажется, здесь надо менять принципиально подход, штраф должен быть таким, чтобы его не хотелось платить, не просто обидно - рубль или два, нет, чтобы он предупреждал, чтобы сама санкция, сумма штрафа предупреждала совершение нарушения", - сказала Попова, комментируя размеры штрафов за несоблюдение санитарных норм.

Глава ведомства напомнила, что в Европе "за одну пачку просроченного сырка или сливочного масла" на полке магазина штрафуют на €15 тыс., а в России штрафы составляют 3 тыс. или 30 тыс. рублей. Штраф, по ее словам, должен быть таким, "чтобы никак нельзя было бы допустить это наказание, иначе оно очень здорово осложнит жизнь".

"Это принципиальная вещь, о которой мы говорим, <...> это обсуждается [в правительстве]", - заключила она.