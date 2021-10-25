Более 400 заключенных заявили о насилии по отношению к ним в саратовской колонии

"Еще более 400 заключенных написали заявления, это заключенные ИК-13, <...> речь здесь идет и о пытках в ОТБ-1, и об избиениях, о вымогании денег непосредственно в колонии", - сказала собеседница агентства, уточнив что "об изнасилованиях в колонии пока данных нет".

Ранее саратовские следователи возбудили уголовные дела о дезорганизации деятельности исправительной колонии в отношении 10 человек. По данным следствия, утром 20 октября в ИК-13 УФСИН России по Саратовской области восемь осужденных, находясь в помещении общежития одного из отрядов, избили девятерых осужденных за то, что те оказывали содействие администрации учреждения.

В сентябре портал Gulagu.net опубликовал видеозапись издевательств над заключенным, который, по сведениям издания, находился в туберкулезной больнице в Саратовской области. После этого было возбуждено уголовное дело. Позже были опубликованы еще несколько видео.