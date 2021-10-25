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Дело о пытках осужденных в тюремной больнице под Саратовом

Более 400 заключенных заявили о насилии по отношению к ним в саратовской колонии

По словам их адвоката Снежаны Мунтян, речь идет о пытках, избиениях и о вымогании денег непосредственно в колонии

САРАТОВ, 25 октября. /ТАСС/. Более 400 заключенных саратовской колонии №13 сообщили о насилии по отношению к ним, рассказала ТАСС адвокат заключенных Снежана Мунтян.

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Дело о пытках осужденных в тюремной больнице под Саратовом. Факты
Дело о пытках осужденных в тюремной больнице под Саратовом.

"Еще более 400 заключенных написали заявления, это заключенные ИК-13, <...> речь здесь идет и о пытках в ОТБ-1, и об избиениях, о вымогании денег непосредственно в колонии", - сказала собеседница агентства, уточнив что "об изнасилованиях в колонии пока данных нет".

Ранее саратовские следователи возбудили уголовные дела о дезорганизации деятельности исправительной колонии в отношении 10 человек. По данным следствия, утром 20 октября в ИК-13 УФСИН России по Саратовской области восемь осужденных, находясь в помещении общежития одного из отрядов, избили девятерых осужденных за то, что те оказывали содействие администрации учреждения.

В сентябре портал Gulagu.net опубликовал видеозапись издевательств над заключенным, который, по сведениям издания, находился в туберкулезной больнице в Саратовской области. После этого было возбуждено уголовное дело. Позже были опубликованы еще несколько видео.

Теги
РоссияДело о пытках осужденных в тюремной больнице под Саратовом
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