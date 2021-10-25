Эксперт предложил сократить сроки согласования мобильных крематориев в России

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Создание мобильных крематориев осложнено в России в силу административных процедур. Сроки согласования следовало бы сократить, считает президент Ассоциации крематориев, вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев Алексей Сулоев.

"В Италии требуется ровно 30 минут, чтобы и согласовать, и поставить мобильный крематорий. У нас требуется согласовывать год", - сказал Сулоев в понедельник на конференции "Современные подходы к управлению похоронным делом".

Он добавил, что за время пандемии в Китае и США поставили по 20-50 мобильных крематориев и тем самым "спасли ситуацию". "Мы долго с МЧС вели переговоры, в итоге не смогли поставить в России ни одного мобильного крематория, в силу того, что у нас даже нет понимания, как это делать", - пояснил эксперт. По его словам, сейчас в российском законодательстве одни и те же подходы предусмотрены как к строительству крематория с нуля, так и к созданию мобильного крематория.

Начальник отдела похоронного дела Минстроя России Алексей Юсупов сказал ТАСС, что установление санитарных зон находится в компетенции Роспотребнадзора, а у Минстроя в настоящее время нет полномочий по регулированию в сфере похоронного дела. "Если мы будем уполномоченным органом, мы будем собирать правоприменительную практику, анализировать проблемы и думать, как на федеральном уровне упростить жизнь предприятиям, которые такие услуги оказывают, а также гражданам, которые непосредственно за этой услугой обращаются", - сказал он.

Ранее Минстрой разработал проект постановления правительства, которым предлагается закрепить за министерством полномочия по регулированию в сфере похоронного дела. Однако, как пояснил Юсупов ТАСС, постановление будет принято только после вступления в силу нового закона о похоронном деле, разработкой которого сейчас занимается Минстрой. По словам Юсупова, завершить разработку документа планируется в конце 2021 - начале 2022 года.