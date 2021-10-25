В Карачаево-Черкесии всероссийский экодиктант напишут на 30 площадках

ЧЕРКЕССК, 25 октября. /ТАСС/. Жители Карачаево-Черкесии (КЧР) смогут написать Всероссийский экологический диктант, который пройдет 14-21 ноября, на 30 площадках. Они подготовлены в образовательных учреждениях во всех районах республики, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства образования и науки КЧР.

"В целях повышения уровня экологической грамотности обучающихся и взрослого населения Карачаево-Черкесской Республики, развития экологического просвещения и экологического волонтерства, предупреждения экологических правонарушений пройдет Всероссийский экологический диктант. Организована работа 30 площадок для проведения экодиктанта", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что площадки будут подготовлены в школах и учреждениях среднего профессионального образования во всех районах республики. Региональной опорной площадкой по организации и проведению диктанта является Карачаево-Черкесское республиканское государственное бюджетное учреждение "Центр дополнительного образования детей".

Экодиктант - это просветительская акция, направленная на формирование экологической культуры, повышение уровня знаний об экологии и бережного отношения к природной среде.

Всероссийский экодиктант - 2021 пройдет с 14 по 21 ноября на портале экодиктант.рус, а также на организованных площадках в регионах России и зарубежных странах. Вопросы будут доступны на русском, английском и испанском языках.