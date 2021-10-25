Офис шерифа объявит 27 октября промежуточные результаты проверки по инциденту с Болдуином

НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. /ТАСС/. Офис шерифа округа Санта-Фе (штат Нью-Мексико) намерен в среду объявить первые результаты следственных действий по инциденту со стрельбой на съемках фильма Rust ("Ржавчина") с Алеком Болдуином. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в офисе шерифа.

"Мы сделаем объявление в среду, 27 октября", - ответили в офисе на вопрос о том, когда появятся первые результаты обысков на съемочной площадке. Пока продолжаются следственные действия - обыски, проверка оборудования на предмет видеозаписи инцидента, опрос свидетелей.

В офисе шерифа не стали комментировать появившиеся в СМИ и соцсетях предположения о том, что инцидент со стрельбой мог стать результатом низкого профессионализма оружейника и его помощников, которые, по утверждению других участников съемок, были наняты после того, как их опытные коллеги уволились из-за низкой зарплаты и несоблюдения условий труда. Вследствие этого якобы не соблюдались должные меры безопасности при обращении с оружием, в результате чего в пистолете оказался боевой патрон, а при передаче оружия актеру не была произведена необходимая проверка.

Инцидент произошел 21 октября в Нью-Мексико на съемках вестерна с участием актера Алека Болдуина, который также выступает одним из продюсеров. Во время репетиции актер выстрелил из оружия, которое оказалось заряжено боевыми, а не холостыми патронами. Ранения получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса. Врачи не смогли спасти оператора. Режиссера через несколько часов выписали из больницы, съемки фильма были приостановлены.

Болдуин заявил, что сотрудничает с полицейскими в выяснении обстоятельств трагедии. Расследованием занимается офис шерифа по округу Санта-Фе и местная прокуратура. Обвинений пока не предъявлено.