Новые фотоловушки для наблюдений за животными установили в Кавказском заповеднике

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Сотрудники Кавказского государственного природного биосферного заповедника провели техобслуживание фотоловушек для наблюдений за животными и установили новые на звериных тропах, благодаря чему численность устройств превысила сотню единиц, сообщила в понедельник пресс-служба заповедника.

"От кордона Лаура до подножья горы Чугуш и верхней границы леса установлено 10 фотоловушек, расположены они в 100 м друг от друга по высоте. Таким образом, мы хотим понять, что происходит с животными - копытными, хищниками, обитающими в этом районе, на протяжении годового цикла", - цитирует пресс-служба ведущего научного сотрудника Кавказского заповедника Сергея Трепета.

Фотоловушки, количество которых превысило 100 единиц, установлены по всей территории Кавказского заповедника, преимущественно там, где проходят так называемые звериные тропы и где наиболее высока вероятность зафиксировать тот или иной вид диких зверей. Техника срабатывает на движение, в зависимости от заданной программы, запись ведется в фото- или видео формате. Фотоловушкам провели своего рода техобслуживание - поменяли карты памяти и аккумуляторы, поскольку они теперь должны исправно работать почти полгода. В следующий раз научные сотрудники проверят их только после схода основной массы снега.

Сотрудники заповедника уже просмотрели собранный фотоловушками материал. В кадр попали кабаны, медведи, барсуки, косули и совсем неожиданно - олени, которые, по словам специалистов, на Южном склоне Кавказского хребта считаются достаточно редким видом. Теперь полученную с фотоловушек информацию будут уже детально отсматривать, изучать, анализировать. Выводы о годовом цикле жизни животных ученые сделают, собрав весь материал за 12 месяцев и подведя итоги работы ближе к лету 2022 года, уточнили в пресс-службе.

"Фотоловушки очень надежны, однако известны случаи, когда техника выходит из строя. Случается, что устройства ломают сами животные, которым пришлась не по нраву съемка скрытой камерой. Несколько раз своими мощными рогами фотоловушки повреждали туры, пробовали на зуб медведи, однако такие происшествия скорее исключение из правил. Обычно техника остается незамеченной обитателями дикой природы и позволяет увидеть то, что недоступно людям", - добавили в пресс-службе заповедника.

Кавказский государственный природный биосферный заповедник, созданный в 1924 году, является самым большим горно-лесным заповедником в Европе и главной составляющей объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". Его общая площадь - более 280 тыс. га, он расположен на землях Краснодарского края, Республики Адыгея, Карачаево-Черкесии и примыкает к границе с Абхазией. Это территория, где сосредоточено большое количество находящихся под угрозой исчезновения редких, эндемичных и реликтовых видов растений и животных.