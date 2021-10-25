Суточные темпы вакцинации выросли в Тюменской области в 4,2 раза

ТЮМЕНЬ, 25 октября. /ТАСС/. Темпы вакцинации увеличились в Тюменской области в 4,2 раза после выхода постановления об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в оперативном штабе Тюменской области.

"Количество вакцинированных за сутки увеличилось в 4,2 раза по сравнению с 18 октября 2021 года" - рассказали в региональном оперативном штабе.

С 18 октября 2021 года в регионе была введена обязательная вакцинация от коронавируса для граждан, работающих в ряде сфер (образование, здравоохранение, физкультура и спорт, соцобслуживание, общепит, транспорт), а также для сотрудников МФЦ, вахтовиков, призывников, государственных и муниципальных служащих.

По данным оперштаба региона на 18 октября, против коронавируса были вакцинированы 630 455 жителей региона, а полный курс прошли 589 448 человек. К 25 октября вакцинированы против коронавируса 654 973 человека, полный курс прошли 608 638. По плану необходимо вакцинировать 80% взрослого населения региона, то есть 937 610 человек. Соответственно от плана вакцинированы почти 65%.

За минувшие сутки зарегистрировано 326 случаев заражения в регионе, всего с начала пандемии зафиксировано 68 778 случаев, выздоровели 57 702 человека.