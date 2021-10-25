Пушков: модерация на языках стран Востока показывает технологические проблемы Facebook

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Неэффективная система модерации политического контента в странах Ближнего Востока и Азии говорит о технологических проблемах Facebook и несовершенстве применяемого соцсетью искусственного интеллекта. Об этом ТАСС в понедельник заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Ранее в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на внутренние документы социальной сети сообщило, что компания Facebook не смогла выстроить эффективную систему модерации политического контента в странах Ближнего Востока и Азии из-за незнания местных языков и культуры. По информации журналистов, сотрудники и алгоритмы Facebook подвергали излишне жесткой модерации высказывания на арабском языке, которые ошибочно принимали за политические призывы. Так, в черный список попало множество нейтральных арабских слов, которые могли использовать в своем наименовании или в своих призывах различные радикальные группировки.

"Неспособность платформы отделить зерна от плевел и сваливание в одну кучу благонамеренных посланий и посланий, которые так или иначе отражают экстремистские взгляды, связано, на мой взгляд, с ограниченностью технологических возможностей Facebook. Дело в том, что искусственный интеллект, который применяется на платформе соцсети, это уже известно, не способен проводить точную работу по вычленению запрещенного контента. Этот интеллект частично пропускает запрещенный контент, а частично блокирует то, что к запрещенному контенту по определению не может относиться", - сказал Пушков.

Он добавил, что речь идет именно о технологических проблемах распознавания запрещенного контента. По мнению сенатора, это не является специальной дискриминацией арабского мира со стороны соцсети, так как подобные случаи встречаются "и на российских, и на англоязычных платформах соцсети". "Не только в арабских странах, но и по всему миру, недавно выяснилось, что платформы Facebook, которые используют искусственный интеллект, не способны эффективно выявлять и блокировать призывы к ненависти, а также фото- и видеоматериалы, содержащие чрезмерное насилие", - подчеркнул Пушков.

"В Facebook, видимо, будут работать над улучшением распознающих способностей искусственного интеллекта. Я думаю, они будут это делать, иначе это ослабляет их имидж и создает ощущение, что компания просто недостаточна эффективна и адекватна тем задачам, которые она перед собой ставит. Facebook заинтересован в прибыли, росте подписчиков. Полагаю, что на это они будут искать какой-то технологический ответ, работая над искусственным интеллектом", - уточнил сенатор.