Первый Кубок по рационализации и производительности открылся в рамках WorldSkills Hi-Tech

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Кубок по рационализации и производительности впервые открылся в Екатеринбурге в рамках чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2021, передает корреспондент ТАСС. Участие в мероприятии примут порядка 200 человек.

"Мы впервые проводим Кубок рационализации и производительности, и большое спасибо Екатеринбургу и Свердловской области, Уральской земле в целом, что согласились принять Кубок и идти, как в и 2014 году, первыми, создавая новое. Я хотел бы пожелать всем участникам соревнований посмотреть на технологии, которые есть не только в вашей компании, но и в других для того, чтобы, вернувшись на свои рабочие места, найти те изюминки, те изменения, которые позволили бы, с одной стороны, предприятиям стать эффективнее, а с другой, помогали бы вам развиваться, идти вперед по профессиональной карьере", - сказал генеральный директор АНО "Агентство развития профессионального мастерства (WorldSkills Russia)" Роберт Уразов. В пресс-службе Агентства добавили ТАСС, что участие в Кубке принимают порядка 200 конкурсантов.

На брифинге с журналистами Уразов отметил, что конкурсанты чемпионатов по стандартам WorldSkills работают, как правило, в реальных производственных условиях, с самым современным оборудованием и расходными материалами. Цель Кубка рационализации - помочь компаниям найти потери на производстве, определить, какие операции можно и нужно сделать более эффективно и быстрее и многое другое.

"Я уверен, чем больше мы будем проводить такие соревнования, как сегодняшний Кубок, тем сильнее будут межотраслевые связи, и тем скорее слово "рационализатор" наполнится новыми смыслами, которые будут означать постоянную борьбу за эффективность", - сказал на открытии кубка полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

С 25 по 29 октября традиционно на площадке МВЦ "Екатеринбург - Экспо" состоится VIII Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2021. В рамках первенства впервые пройдет Кубок по рационализации и производительности, реализуемый с этого года в соответствии с паспортом федерального проекта "Системные меры по повышению производительности труда" национального проекта "Производительность труда".

О соревнованиях

WorldSkills Hi-Tech - самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства среди действующих специалистов крупнейших отечественных предприятий в возрасте от 16 до 49 лет, которые проходят в Екатеринбурге с 2014 года. Чемпионаты WorldSkills Russia проходят в рамках реализации федерального проекта "Молодые профессионалы", входящего в нацпроект "Образование". В 2021 году первенство проводит Агентство развития профессионального мастерства (WorldSkills Russia) при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Правительства Свердловской области, Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, а также крупнейших российских холдингов и корпораций. Кубок по рационализации и производительности "WorldSkills Russia" организован совместно с Министерством экономического развития России и правительством Свердловской области.