Рост заболеваемости COVID-19 фиксируют почти по всей Европе

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Рост темпов распространения коронавирусной инфекции отмечается практически во всех европейских странах, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Если в начале осени новые вспышки отмечались только в восточной части региона, то в последние дни они также фиксируются и в западной.

Наиболее тяжелая ситуация сейчас на Украине, в Латвии, Румынии и Болгарии, где регистрируется максимальное за все время число новых случаев заражения в сутки. В зеленую зону, где заболеваемость падает, входят на сегодняшний день лишь Босния и Герцеговина, Испания, Норвегия, Финляндия, Швеция и Швейцария.

ТАСС проанализировал эпидемическую обстановку в европейских странах.

Заболеваемость на пике

Стремительный рост заболеваемости и смертности в Восточной Европе отмечается на фоне низких темпов вакцинации населения против коронавируса.

Так, самые высокие темпы распространения инфекции регистрируются на Украине, где привиты всего 16% жителей. В сутки там выявляют более 23,7 тыс. новых заразившихся. Смертность в стране также достигла максимального уровня - свыше 600 летальных случаев в сутки.

В Румынии, где вакцинацию прошли около 30% граждан, в день уже фиксируют более 15 тыс. новых случаев заражения, а суточные показатели смертности превысили 500.

В Болгарии заболеваемость также поднялась до максимального за время пандемии уровня. Число новых заболевших уже превышает в сутки 5 тыс. При этом привиты в стране около 20%.

Однако в Латвии, где один из самых высоких в Восточной Европе уровней вакцинации населения (43%), заболеваемость также вышла на пик - ежедневно ковид регистрируют у 3,1 тыс. человек. На фоне столь резкого роста власти были вынуждены ввести в стране очередной локдаун.

В Белоруссии, где привившихся примерно 20%, выявляют более 2 тыс. инфицированных в сутки, что является самым высоким показателем за пандемию. Однако министерство здравоохранения в конце прошлой недели отменило обязательный масочный режим, введенный 9 октября на фоне роста числа случаев заражения коронавирусной инфекцией.

К уровню прошлой волны

В ряде восточноевропейских стран, где привиты уже более половины населения, заболеваемость тоже растет, однако не так резко, пока она все еще сильно ниже пиковых значений конца прошлого - начала этого года.

В частности, в Литве, Чехии и Словакии в сутки регистрируют уже около 3,5 тыс. случаев заражения, что для первой страны является максимумом с декабря прошлого года, а для двух последних - с начала этой весны. В Эстонии темпы распространения инфекции также достигли мартовских показателей - коронавирус диагностируют у 1,5 тыс. человек за 24 часа.

В Польше (более 5 тыс. инфицированных в сутки) и Венгрии (свыше 2,5 тыс.) заболеваемость оказалась на самом высоком за последние полгода уровне.

Западная Европа

Среди стран Западной Европы наиболее неблагоприятная эпидемическая ситуация складывается в Великобритании. Там суточные показатели новых заразившихся превысили отметку в 50 тыс., что является максимумом с середины июля. Смертность также увеличилась до 0,2 тыс., но на пике в феврале этого года она была в восемь раз выше. Полный курс вакцинации при этом в стране прошли 72% жителей.

Тенденция к росту заболеваемости наблюдается в Германии, где она поднялась до уровня мая (19,5 тыс. случаев заражения в сутки), в Бельгии она соответствует показателям апреля (более 6 тыс.), а в Австрии, где выявляют уже более 3,8 тыс. инфицированных, это максимум с декабря прошлого года. При этом во всех этих странах смертность остается очень низкой. Уровень вакцинации при этом везде превышает 60%.