Водородная станция "Снежинка" на Ямале начнет работу в тестовом режиме в 2024 году

ТОМСК, 25 октября. /ТАСС/. Открытие в тестовом режиме международной автономной исследовательской станции "Снежинка" в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) запланировано на 2024 год, поиск подрядчика на строительство начнется осенью 2022 года. Об этом сообщил на всероссийской конференции "Водород. Технологии. Будущее" в Томске исполнительный директор Института арктических технологий Московского физико-технического института (МФТИ) Юрий Васильев.

Госкомиссия по вопросам развития Арктики приняла решение о необходимости построить две международные арктические станции "Снежинка" - в ЯНАО и Мурманской области. Ранее сообщалось, что строительство круглогодичной и полностью автономной международной арктической станции "Снежинка" в Ямало-Ненецком автономном округе начнется в 2021 году, в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на строительство станции. Соглашение о реализации стратегического проекта подписали в июле 2021 года губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.

"Открытие станции (на Ямале - прим. ТАСС) запланировано на начало 2024 года, открытие в тестовом режиме. Там достаточно непростая инженерия, сам запуск ее будет небыстрый, но, тем не менее, 2024 год - очень скоро. С момента открытия станция станет испытательным полигоном. Она должна выйти на самоокупаемость за счет проведения потока экспериментальных работ совместно с академическими партнерами и индустриальными", - сказал Васильев.

Он уточнил, что в апреле - мае 2022 года планируется пройти Главгосэкспертизу, все необходимые согласования. Осенью Минстрой РФ должен на федеральном конкурсе определить подрядчика по строительству объекта. "Сегодня идет проектирование - это многокупольные конструкции, в сумме главный комплекс - около 5 тыс. кв. м. Это возможность для постоянного размещения - проживания и работы - не менее 80 человек", - отметил Васильев.

Международная арктическая станция "Снежинка" должна стать полностью автономным комплексом, работающим на базе возобновляемых источников энергии и водорода (без дизельного топлива). Расположение зданий станции сверху напоминает снежинку, потому проект и получил такое название.