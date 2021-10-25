В Москве парк "Остров мечты" будет закрыт с 28 октября по 7 ноября

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Парк развлечений "Остров мечты" в Москве не будет работать с 28 октября по 7 ноября во время длинных выходных. Об этом сообщается в аккаунте парка в соцсети Instagram.

Нерабочие дни и QR-коды. Новые меры против COVID-19 в Москве и Подмосковье

"С 28 октября по 7 ноября включительно тематический парк, городской променад и ландшафтный парк "Острова мечты" будут закрыты для посетителей в связи с эпидемической обстановкой в Москве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гости, которые уже приобрели билеты в тематический парк на даты, совпадающие с периодом профилактики, могут сдать или поменять билеты. Для этого с адреса электронной почты, указанного при оформлении покупки, на адрес tickets@dreamisland.ru необходимо отправить письмо с указанием номера билета и просьбой об обмене или возврате.

Указом мэра Москвы нерабочие дни установлены с 28 октября по 7 ноября. Помимо этого, в городе уже введены следующие меры: 30% сотрудников организаций должны быть переведены на удаленный режим работы, жители старше 60 лет и имеющие хронические заболевания должны соблюдать изоляцию

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 774 707 случаев заражения, из них 7 778 за последние сутки. Выздоровели 1 564 430 человек, умерли 30 786. По последним данным федерального оперативного штаба, вакцинацию первым компонентом в столице прошел 5 330 629 человек, коллективный иммунитет составляет 61,7%.