Путин поприветствовал участников церемонии проекта "Ближневосточная зеленая инициатива"

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям церемонии начала реализации в Саудовской Аравии экологического проекта "Ближневосточная зеленая инициатива". Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Россия придает первостепенное значение вопросам природоохранной деятельности, и мы высоко ценим усилия саудовского руководства, направленные на защиту окружающей среды и преодоление экологических проблем, которые напрямую сказываются на качестве жизни миллионов людей. Выдвинутая королевством инициатива представляется весьма востребованной и своевременной", - говорится в телеграмме главы российского государства.

Президент РФ отметил, что Ближний Восток сегодня сталкивается с серьезными вызовами экологического характера, среди которых - загрязнение биосферы, дефицит пресной воды, учащающиеся засухи и риски для продовольственной безопасности. По словам Путина, реализация проекта будет способствовать "качественному оздоровлению экологии ближневосточного региона и станет весомым вкладом в глобальные усилия на природоохранном треке".

"Хотел бы пожелать успехов нашим саудовским и другим ближневосточным партнерам в продвижении зеленой инициативы и подтвердить, что Россия в свою очередь готова к всемерному наращиванию международного сотрудничества в деле защиты окружающей среды", - добавил президент.

В марте саудовский кронпринц объявил о двух крупных инициативах в рамках борьбы с глобальными климатическими изменениями. Одобрена программа озеленения королевства, в рамках которой будет посажено 10 млрд деревьев в течение ближайших десятилетий. Одновременно наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил о намерении запустить "при содействии арабских братьев" программу "Зеленый Ближний Восток", которая предусматривает посадку 40 млрд деревьев по всему региону.