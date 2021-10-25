Фестиваль детских команд КВН "Юный Кавказ" проведут в Грозном в ноябре

ГРОЗНЫЙ, 25 октября. /ТАСС/. Детские команды КВН из регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и юга России соберутся на фестивале в Грозном 25-28 ноября, сообщил ТАСС инициатор проекта, руководитель "Единой детско-юношеской организации Чеченской Республики" Юсуп Бетмерзаев.

Проект "Фестиваль детского КВН "Юный Кавказ" реализуется при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

"Сейчас мы готовимся к фестивалю, он будет проходить в течение трех дней - с 25 по 28 ноября в Грозном. Мы ожидаем около 120 участников. Всего будет семь команд из регионов Северо-Кавказского федерального округа, а также четыре приглашенные команды из Южного федерального округа - Краснодарского края, Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей. Также мы ходим пригласить команду из Москвы", - сказал Бетмерзаев.

По его словам, помимо подготовки к играм и собственно игры, которая состоится 27 ноября, участников фестиваля ожидает экскурсия по Чеченской Республике.

"Юный Кавказ"

Как рассказал инициатор проекта, идея фестиваля детского КВН стала продолжением развития детского движения КВН в Чеченской Республике, где первая школьная команда появилась три года назад.

"КВН у нас в республике довольно популярен, но это всегда были взрослые команды. Три года назад мы организовали команду для детей - "ЮК-Грозный", которая приняла участие во взрослой игре на Кубок первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. У нас получилось заявить о себе, нас поддержало руководство республики. В 2019 году мы приняли участие во всероссийском фестивале детских команд КВН в Анапе, в котором участвовало около 180 команд. Наша команда завоевала Гран-при и попала на телевизионный конкурс, где дошла до полуфинала", - рассказал Бетмерзаев.

Всего за три года существования детской команды она завоевала шесть Гран-при на различных фестивалях и конкурсах. Однако на этом инициаторы проекта решили не останавливаться и вскоре провели первый открытый кубок среди школьных команд КВН в Чеченской Республике.

"Год назад мы выиграли президентский грант на создание школьной лиги КВН в Чеченской республике. Мы получили около 200 заявок от школьных команд на участие в лиге, хотя еще некоторое время назад в республике не было ни одной детской команды", - добавил собеседник ТАСС.

По его словам, следующим шагом в развитии детского движения КВН в Чечне должна стать "Школа детского КВН" - сейчас идет подготовка заявки на грантовый конкурс.