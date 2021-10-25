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Путин присвоил гражданство России Наталии Орейро и ее сыну

Артистка нередко признавалась, что получить российское гражданство является для нее честью
Наталия Орейро Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Наталия Орейро
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин присвоил российское гражданство певице и актрисе Наталии Орейро и ее сыну. Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник на портале официальных правовых актов.

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"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Орейро Иглесиас Наталия Мариса, родившаяся 19 мая 1977 г. в Уругвае, с сыном Мольо Орейро Мерлином Атауальпой, родившимся 26 января 2012 г. в Аргентине", - говорится в тексте документа.

В июне 2020 года Наталия Орейро в интервью ТАСС сообщила, что оформляет российское гражданство и на тот момент уже подала документы. Она также напомнила, что годом ранее в шутку рассказала о желании стать гражданкой РФ в программе Первого канала "Вечерний Ургант".

По словам певицы и актрисы, ведущий программы Иван Ургант назвал ее "самой русской среди иностранок", и тогда она парировала, что "[президенту РФ Владимиру] Путину следовало бы дать" ей гражданство. При этом, как признавалась Орейро, получить российское гражданство является для нее честью.

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