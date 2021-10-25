Попова заявила, что в "Санитарном щите" учтут все извлеченные из пандемии уроки

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Проект "Санитарный щит" в России должен учесть все ошибки и уроки, которые нужно извлечь из пандемии коронавируса, заявила в понедельник руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"В РФ принято решение о том, что вот новая инициатива, "Санитарный щит", то есть, мы стараемся там учесть все ошибки, но главное все уроки, которые нужно сегодня извлечь", - сказала она в эфире Первого канала.

Попова пояснила, что некоторые страны в период пандемии вводили локдаун по 4-5 раз, при этом интуитивно и с разным эффектом. Для того, чтобы в России в дальнейшем не принимать неверных решений, нужно учитывать как свой, так и чужой опыт.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что в рамках реализации проекта "Санитарный щит" на пограничных пунктах пропуска будет проводиться экспресс-тестирование всех въезжающих на территорию РФ. Таким образом, эти пункты станут форпостами против всех возможных инфекций.