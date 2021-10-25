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Пандемия COVID-19

Израиль и Бахрейн договорились о взаимном признании сертификатов вакцинации

Аналогичная договоренность была достигнута между израильской стороной и Объединенными Арабскими Эмиратами

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 октября. /ТАСС/. Израиль и Бахрейн подписали в понедельник соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации. Об этом сообщил в Twitter министр здравоохранения еврейского государства Ницан Горовиц.

"Я подписал со своим коллегой - министром здравоохранения Бахрейна - соглашение о взаимном признании сертификатов вакцинации", - написал глава израильского Минздрава. 24 октября аналогичная договоренность была достигнута между израильской стороной и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

15 сентября 2020 года в Вашингтоне Израиль при активном посредничестве США подписал "Авраамовы соглашения" - документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. До заключения мира с этими двумя государствами из арабских стран дипломатические отношения с Израилем поддерживали только Египет и Иордания.

Теги
БахрейнИзраильПандемия COVID-19
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