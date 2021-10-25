"Березниковский содовый завод" рекультивирует 17 га в водоохранной зоне реки Камы

ПЕРМЬ, 25 октября. /ТАСС/. "Березниковский содовый завод" рекультивирует земельный участок в 17 га в водоохранной зоне Камского водохранилища по решению Пермского краевого суда. Земля загрязнена сточными водами содового производства, сообщается в понедельник на сайте прокуратуры региона.

"В Березниках по иску природоохранного прокурора на промпредприятие возложена обязанность рекультивировать участок земли площадью 17 га. Установлено, что земля загрязнена сточными водами содового производства АО "Березниковский содовый завод", - говорится в сообщении.

Ранее проводилась проверка по факту загрязнения земельного участка, расположенного в водоохранной зоне Камского водохранилища. Данный факт подтвердился, в связи с чем природоохранный прокурор обратился в суд. Однако суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявленных требований.

Пермский краевой суд отменил решение Березниковского городского суда, приняв новое решение по делу. На предприятие возложена обязанность принять меры по недопущению дальнейшего попадания сточных вод и загрязнения земель, а также провести рекультивацию нарушенных земель на площади 175 тыс. кв. м.