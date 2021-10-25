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Пандемия COVID-19

Минобороны направило военных медиков в Тульскую область для помощи в борьбе с COVID-19

На данный момент в региональных лечебных учреждениях уже находится 30 военных медиков

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Российское военное ведомство по решению министра обороны РФ Сергея Шойгу вновь направило в Тульскую область специалистов медицинской службы Вооруженных сил РФ для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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"Для оказания консультативной помощи и лечения больных COVID-19 в Тулу дополнительно направлено 35 специалистов Минобороны России из состава медицинских подразделений и военно-медицинских организаций Западного военного округа. В настоящее время в региональных лечебных учреждениях уже находится 30 военных медиков", - сказано в сообщении Министерства обороны РФ, распространенном в понедельник.

В составе врачебно-сестринских бригад находятся военнослужащие, имеющие опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусом, в том числе реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие специалисты, говорится в сообщении.

Ранее с просьбой о выделении медицинского персонала для оказания помощи населению региона к главе российского военного ведомства обратился губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Теги
РоссияТульская областьПандемия COVID-19
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