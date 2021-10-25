Иногородним студентам в Вильнюсе раздадут 48 тыс. таблеток йода на случай аварии на БелАЭС

ВИЛЬНЮС, 25 октября. /ТАСС/. Студенты учебных заведений, прибывшие в столицу Литвы на учебу из других городов, получат предназначенные им таблетки йода на случай аварии на Белорусской атомной электростанции (БелАЭС), находящейся у литовской границы и в 50 км от Вильнюса. Об этом в понедельник сообщила мэрия Вильнюса.

"С 25 октября по 7 ноября представители вузов могут в 124 аптеках города забрать для раздачи приехавшим в столицу, но не прописанным в городе студентам 47 950 таблеток препарата йода", - говорится в сообщении.

В 2020 году муниципалитет провел акцию раздачи таблеток йода, защищающих щитовидную железу от радиации, жителям столицы. Забрать медикаменты в аптеках можно было бесплатно с середины октября. Затем дату пришлось продлевать несколько раз, так как электронный рецепт действителен один месяц. Тем не менее этой возможностью воспользовались лишь около 70% горожан.

Литва закупила таблетки йода в количестве 4 млн единиц. Партия рассчитана на 1 млн человек и предназначена для тех, кто живет в радиусе 100 км от АЭС. Население Литвы составляет 2,795 млн человек.