Общественные организации РФ и Китая договорились сотрудничать по экологической повестке

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Всероссийское общество охраны природы (ВООП), АНО "Центр международных и сравнительно-правовых исследований" и Китайский фонд сохранения биоразнообразия и зеленого развития подписали в понедельник соглашение о сотрудничестве по основным темам международной экологической повестки, передает корр. ТАСС.

"Президент РФ совместно с председателем Китайской Народной Республики выступили на 15-й конференции сторон конвенции ООН о биологическом разнообразии. <...> Руководители стран сделали акценты на восстановлении экологических систем, сохранении, защите и развитии лесного фонда, развитии особо охраняемых природных территорий, сохранении и развитии биоразнообразия на <...> планете; определили базовые тренды зеленого развития экономики наших государств. Убежден, только все вместе мы сможем решить проблемы загрязнения окружающей среды, потери биоразнообразия и изменения климата и обеспечить здоровое и счастливое будущее нашим следующим поколениям", - заявил на подписании председатель центрального совета ВООП, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов.

Предполагается, что сотрудничество позволит сторонам обмениваться опытом решения экологических проблем, таких как изменение климата и утрата биоразнообразия. Также стороны намерены сообща искать выходы из кризисов в области здравоохранения, подобных пандемии COVID-19. Кроме того, общественные организации будут способствовать переходу предприятий на наилучшие доступные технологии и низкоуглеродное развитие.

"Мы уверены, что сотрудничество с Китайским фондом сохранения биоразнообразия и зеленого развития будет способствовать развитию международного экспертного диалога и повышению качества принимаемых решений в области зеленого развития, дальнейшей популяризации значимости политики биоразнообразия. Формирование таких партнерств <...> позволяет расширить исследовательские возможности нашей организации с опорой на лучшие мировые практики, а также придать дополнительный импульс интеграции ориентиров устойчивого развития в российскую правовую повестку", - считает генеральный директор Центра международных и сравнительно-правовых исследований Екатерина Салугина-Сороковая.

Ранее ВООП подписало соглашение с азербайджанским общественным объединением IDEA, готовится подписание с казахскими экологами. "Приглашаем всех к сотрудничеству, планета Земля - наш общий дом. Надеюсь, что этими совместными усилиями мы сможем проводить международные форумы и обсуждать повестку дня с молодыми людьми, которые поддержат это единение и обратятся к политикам, чтобы они задумались об их будущем", - заключил Фетисов.