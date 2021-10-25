В России маломерные суда можно будет зарегистрировать через госуслуги

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Ряд государственных услуг, связанных с управлением и регистрацией маломерных судов, с 1 марта 2022 года можно будет получить в электронном виде через Единый портал государственных услуг и муниципальных услуг (функций). Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"С 1 марта 2022 года граждане смогут дистанционно подать заявление на предоставление ряда госуслуг, оказываемых МЧС России. Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России (ГИМС МЧС России) будет предоставлять в электронном виде результаты оказания услуг по аттестации на право управления маломерными судами, государственной регистрации и освидетельствованию маломерных судов, используемых в некоммерческих целях", - сказали в пресс-службе, добавив, что данные услуги являются необходимыми и обязательными по всей России.

В МЧС добавили, что приказы ведомства, утверждающие новые административные регламенты предоставления соответствующих государственных услуг, на днях зарегистрированы Минюстом и направлены на внедрение информационных технологий в процессы предоставления госуслуг через федеральную информационную систему Единый портал государственных услуг и муниципальных услуг (функций) . "Это позволит сократить время предоставления услуги и количество взаимодействий с должностными лицами ГИМС МЧС России", - подчеркнули в МЧС.

К примеру, на освидетельствование маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, гражданам и юрлицам потребуется не более 8 часов рабочего времени с момента приема и регистрации заявления и необходимых документов. Кроме того, с заявлением о предоставлении госуслуги по освидетельствованию или регистрации маломерного судна можно будет обратиться в любое подразделение ГИМС МЧС России вне зависимости от места жительства гражданина или нахождения судна.

К маломерным относятся суда, длина которых не превышает 20 м, а общее число людей на судне не должно превышать 12. При соблюдении данных условий это могут быть гидроциклы, моторные лодки, катера, гребные лодки, байдарки, надувные лодки, катамараны и парусные суда.