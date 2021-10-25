Дополнительных сотрудников привлекли в пункты вакцинации в Кировской области

В понедельник в Кировской области начала действовать система QR-кодов для посещения предприятий общественного питания, организаций бытовых услуг и учреждений культуры и спорта. Также в регионе введена обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан. В выходные в соцсетях жители области жаловались, что в пунктах вакцинации, в частности на Театральной площади в центре Кирова, возникают очереди.

"Нами принято решение об усилении работы прививочных пунктов вакцинации дополнительными бригадами медицинских работников. Действовать они будут в том числе в нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября, чтобы жители региона могли пройти вакцинацию как от COVID-19, так и от гриппа", - цитирует пресс-служба первого заместителя председателя правительства области Дмитрия Курдюмова.

По словам министра здравоохранения региона Андрея Черняева, число обращений в прививочные пункты возросло: за прошедшие три дня вакцинацию от COVID-19 прошли порядка 17 тыс. жителей области. Всего в настоящее время первый компонент вакцины получили более 425 тыс. человек, полный курс вакцинации прошли 392 тыс. граждан, повторно вакцинировались более 33 тысяч жителей региона. Стационарные пункты вакцинации работают ежедневно, в том числе в выходные. Усилена также работа мобильных пунктов вакцинации, в Кирове они продолжают работать на Театральной площади, в ЦУМе, ТЦ "Jam Молл" и в оздоровительном комплексе "Море парк".

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Кировской области выявлено более 62 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, свыше 56 тыс. человек выздоровели, 583 умерли. В стационарах проходят лечение 5,5 тыс. человек, из них более 200 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. В регионе действует масочный режим, запрещены массовые мероприятия.