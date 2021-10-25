Активисты украинской оппозиции открыли памятник Воинам-освободителям в Днепре

КИЕВ, 25 октября. /ТАСС/. Представители молодежного крыла парламентской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) открыли в понедельник после реконструкции памятник Воинам-освободителям на улице Мильмана в Днепре (ранее Днепропетровск) по случаю 78-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщается на сайте молодежного крыла ОПЗЖ.

"Реконструкция монумента проходила совместно с депутатами нашей области в рамках программы "Толока памяти". Мы восстановили этот монумент и возложили цветы вместе с ветеранами, детьми войны. Если мы не будем чтить память, человечество не будет помнить об этих страшных событиях, о той страшной жертве, которую понесла наша страна в борьбе с оккупантами. Мы собрались и восстановили, чтобы дети видели, помнили о Великой Отечественной войне. И мы будем продолжать поддерживать это место в ухоженном виде", - заявил руководитель Днепропетровского областного молодежного крыла партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат областного совета Дмитрий Музыка на открытии памятника.

Возле памятника воинам 152-й стрелковой дивизии состоялась торжественная церемония возложения цветов. Все присутствующие минутой молчания почтили память погибших во время освобождения города.

Наступательная операция Красной армии по освобождению Днепропетровска от фашистских захватчиков началась 23 октября 1943 года. Утром после 40-минутной артподготовки войска 46-й армии перешли в наступление с общим направлением на Днепропетровск. В тот же день гитлеровцев атаковали и дивизии 8-й гвардейской армии. Ударные части смогли в первый день прорвать оборону противника. Наступление советских войск стало полной неожиданностью для немецкого командования. В течение следующего дня Красная армия продолжала успешно продвигаться вперед. Вечером 25 октября Москва салютовала освобожденному городу. Десяти частям и соединениям 3-го Украинского фронта было присвоено почетное звание "Днепропетровские".

Общие потери Украины в войне, включая убитых, умерших, погибших в концлагерях, эвакуированных, угнанных в Германию, составляют до 14 млн человек. За подвиги в Великой Отечественной войне звание Героя Советского Союза получил 2 021 украинец. Однако нынешние власти страны, пришедшие к руководству после госпереворота 2014 года, не чтят героев советского времени, памятники им подвергаются нападениям вандалов. В стране отказались от названия "Великая Отечественная война".

В мае 2015 года на Украине был подписан закон о героизации Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) и ее боевого крыла Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ), действовавших в годы войны против Красной армии. Именем главарей ОУН Романа Шухевича и Степана Бандеры, известных сотрудничеством с нацистской Германией, а также других коллаборантов стали называть улицы, их деятельность признали "борьбой за независимость страны".