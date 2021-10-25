Ялта на этой неделе получит 40 млн рублей на расчистку рек после летних подтоплений

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 октября. /ТАСС/. Власти Ялты ожидают поступления 40 млн рублей на расчистку и возвращение в русла рек, вышедших из берегов во время летних сильных ливней и подтоплений, сообщила в понедельник в своем Telegram-канале глава администрации города Янина Павленко.

Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов в августе сообщал ТАСС, что определен первоочередной план расчистки рек в Крыму для предотвращения подтоплений, работы в руслах проведут в 2021 году. Их стоимость - 88 млн рублей для Керчи и Ялты, куда летом пришелся удар стихии.

"Готовимся к старту самого масштабного этапа ликвидации последствий ЧС. Впереди - расчистка рек и возвращение их в свои русла. На это выделено почти 40 млн рублей. Ждем поступления средств уже на этой неделе", - написала Павленко.

Она уточнила, что "задачи - окончательно расчистить реки, которые проходят через город (Дерекойку, Бабу и Водопадную), расчистить и возвратить в прежние русла реки в Симеизе, Кореизе, в районе кооператива "Хуторок" и на улице Джафера Сейдамета".

"Работы по расчистке должны быть завершены до Нового года", - добавила Павленко.

Крым за лето трижды пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Жертвами стихии стали два человека. Пострадали - около 60. Одна женщина пропала без вести. В августе сильные ливни вновь обрушились на восточные районы полуострова - села Ленинского района и Керчь.

В июле председатель государственного комитета Крыма по водному хозяйству и мелиорации Игорь Вайль сообщал, что после сильных дождей и подтоплений на полуострове в Керчи планируют углубить дно четырех рек и построить гидротехнические сооружения. Предложения, описания и расчеты переданы в Федеральное агентство водных ресурсов, региональные специалисты оценили их проектирование в 500 млн рублей.