Летальность при дельта-штамме, выплаты бизнесу в РФ. Главное о коронавирусе за 25 октября

Россия
- Всего зафиксировано 8 279 573 случая заражения, из них новых — 37 930. Это новый максимум. За сутки умерли 1 069 человек. За весь период — 231 669.
- В шести регионах России начинаются нерабочие дни из-за пандемии коронавируса.
- Роспотребнадзору пока неизвестно, какой уровень антител защищает от ковида.
- На единовременные гранты малому бизнесу и социальным НКО выделят около 38,5 млрд рублей.
- Директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о незначительных побочных эффектах вакцины от ковида для подростков.
- Гинцбург: у 80% тяжело перенесших ковид сертификаты о вакцинации "Спутником" были куплены.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о появлении более опасных штаммов коронавируса без массовой вакцинации.
- Эксперт: вероятность летального исхода при дельта-штамме коронавируса возросла на 132%.
- ТЦ "Мега" будут открыты для входа в магазины товаров первой необходимости в нерабочие дни.
- Сергея Безрукова выписали из больницы.
- Центр "Вектор" впервые опубликовал фото дельта-штамма коронавируса.
Москва
- Всего зафиксировано 1 774 707 случаев заражения, из них новых — 7 778.
- В столице 25 октября вступило в силу требование о переводе трети работников на удаленку.
- В Москве и Подмосковье выявили три случая заражения новым вариантом дельта-штамма.
- Власти города сообщили, что Москва полностью покрывает спрос на вакцинацию от коронавируса.
- Мосгорсуд с 28 октября по 3 ноября будет работать в обычном режиме.
- Театр МДМ могут закрыть на 90 дней из-за нарушений антикоронавирусных мер.
Мир
- Всего зафиксировано более 243,8 млн случаев заражения (данные Университета Джона Хопкинса).
- ВОЗ порекомендовала ввести ограничения для влияния на траекторию пандемии.
- Рост заболеваемости COVID-19 фиксируют почти по всей Европе.
- В Токио впервые за 11 месяцев сняли ковидные ограничения на работу общепита.
- В Эстонии непривитым запретили посещать общественные места.
- Педиатры в Индии призвали вернуть детей в школы, поскольку учеба онлайн "наносит вред".
- Глава Минздрава Латвии начал сам обзванивать пожилых жителей, чтобы убедить их привиться.
- Коронавирусную инфекцию обвинили в нарушении круговорота сахаров в клетках мозга. Это может объяснять, почему пациенты с тяжелым течением COVID-19 страдают от горячки и других нейродегенеративных симптомов.