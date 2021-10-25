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Летальность при дельта-штамме, выплаты бизнесу в РФ.
Летальность при дельта-штамме, выплаты бизнесу в РФ.
Летальность при дельта-штамме, выплаты бизнесу в РФ.
Летальность при дельта-штамме, выплаты бизнесу в РФ.
Летальность при дельта-штамме, выплаты бизнесу в РФ.
Пандемия COVID-19

Летальность при дельта-штамме, выплаты бизнесу в РФ. Главное о коронавирусе за 25 октября

© Максим Киселев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 8 279 573 случая заражения, из них новых — 37 930. Это новый максимум. За сутки умерли 1 069 человек. За весь период — 231 669.
  • В шести регионах России начинаются нерабочие дни из-за пандемии коронавируса.
  • Роспотребнадзору пока неизвестно, какой уровень антител защищает от ковида.
  • На единовременные гранты малому бизнесу и социальным НКО выделят около 38,5 млрд рублей.
  • Директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о незначительных побочных эффектах вакцины от ковида для подростков.
  • Гинцбург: у 80% тяжело перенесших ковид сертификаты о вакцинации "Спутником" были куплены.
  • Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о появлении более опасных штаммов коронавируса без массовой вакцинации.
  • Эксперт: вероятность летального исхода при дельта-штамме коронавируса возросла на 132%.
  • ТЦ "Мега" будут открыты для входа в магазины товаров первой необходимости в нерабочие дни.
  • Сергея Безрукова выписали из больницы.
  • Центр "Вектор" впервые опубликовал фото дельта-штамма коронавируса.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 774 707 случаев заражения, из них новых — 7 778.
  • В столице 25 октября вступило в силу требование о переводе трети работников на удаленку.
  • В Москве и Подмосковье выявили три случая заражения новым вариантом дельта-штамма.
  • Власти города сообщили, что Москва полностью покрывает спрос на вакцинацию от коронавируса.
  • Мосгорсуд с 28 октября по 3 ноября будет работать в обычном режиме.
  • Театр МДМ могут закрыть на 90 дней из-за нарушений антикоронавирусных мер.

Мир

  • Всего зафиксировано более 243,8 млн случаев заражения (данные Университета Джона Хопкинса).
  • ВОЗ порекомендовала ввести ограничения для влияния на траекторию пандемии.
  • Рост заболеваемости COVID-19 фиксируют почти по всей Европе.
  • В Токио впервые за 11 месяцев сняли ковидные ограничения на работу общепита.
  • В Эстонии непривитым запретили посещать общественные места.
  • Педиатры в Индии призвали вернуть детей в школы, поскольку учеба онлайн "наносит вред".
  • Глава Минздрава Латвии начал сам обзванивать пожилых жителей, чтобы убедить их привиться.
  • Коронавирусную инфекцию обвинили в нарушении круговорота сахаров в клетках мозга. Это может объяснять, почему пациенты с тяжелым течением COVID-19 страдают от горячки и других нейродегенеративных симптомов.
Теги
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