Несовершеннолетние участники Worldskills в Екатеринбурге будут ежедневно сдавать ПЦР-тесты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Участников чемпионата Worldskills Hi-Tech 2021 в Екатеринбурге, которым нет 18 лет, будут ежедневно тестировать методом ПЦР. Об этом сообщил журналистам в ходе брифинга исполняющий обязанности губернатора региона, первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

"То, что [мероприятие] проходит в непростые времена, с определенными ограничениями, сегодня создали все условия здесь. Поэтому разделили [всех] на залы: все участники с QR-кодами, а для молодых участников, кому нет 18-ти, ПЦР-тестирование проводится в ежедневном режим. То есть все меры <…> приняты", - сказал Шмыков.

С 25 по 29 октября на площадке МВЦ "Екатеринбург - Экспо" проходит VIII Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности Worldskills Hi-Tech 2021. В рамках первенства впервые пройдет Кубок по рационализации и производительности, реализуемый с этого года в соответствии с паспортом федерального проекта "Системные меры по повышению производительности труда" национального проекта "Производительность труда". Помимо состязаний основной возрастной группы, в рамках Worldskills Hi-Tech 2021 будут организованы соревнования для юниоров до 16 лет. Более 80 представителей юниорского движения Worldskills Russia поборются за звание лучшего по девяти компетенциям.

Worldskills Hi-Tech - это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства среди действующих специалистов крупнейших отечественных предприятий в возрасте от 16 до 49 лет, которые проходят в Екатеринбурге с 2014 года. Первенства Worldskills Russia ежегодно проводят в рамках реализации федерального проекта "Молодые профессионалы", входящего в нацпроект "Образование". Чемпионат проводится АНО "Агентство развития профессионального мастерства ("Ворлдскиллс Россия)" при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Правительства Свердловской области, АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", а также крупнейших российских холдингов и корпораций.