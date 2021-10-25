МВД начало подготовку поправок в закон о продлении сроков пребывания в РФ детей мигрантов

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. МВД приступило в разработке проекта закона, направленного на урегулирование вопросов продления срока временного пребывания в России для детей иностранных студентов, обучающих в российских вузах, а также трудовых мигрантов. Соответствующее уведомление о подготовки законопроекта размещено на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Имеется необходимость внесения изменений в ст. 5 федерального закона ["О правовом положении иностранных граждан в РФ"] в части продления срока временного пребывания в РФ детям иностранных студентов, обучающихся в российских образовательных организациях, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патента, и иностранным гражданам (в том числе несовершеннолетним), на период рассмотрения заявления о выдаче разрешения на временное проживание", - говорится в сообщении.

Согласно статье закона, срок временного пребывания в России иностранного гражданина, прибывшего в страну в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток. При этом остается нерешенным вопрос продления срока временного пребывания в РФ детям иностранцев, которым срок пребывания в стране продлен на основании получения патента или в связи с обучением в российской образовательной организации. "Таким образом, на детей трудовых мигрантов и иностранных студентов распространяется общее условие о сроке временного пребывания в Российской Федерации и оснований для его продления, в отличие от их родителей, не имеется", - подчеркивается в уведомлении.

Кроме того, до настоящего времени не урегулировано продление срока временного пребывания на период рассмотрения заявления о выдаче разрешения на временное проживание иностранцам, в том числе несовершеннолетним, прибывшим в РФ по визе. Также требует решения вопрос документирования иностранных детей, не достигших 14-летнего возраста, родившихся на территории России и не имеющих национального документа, удостоверяющего личность. В связи с этим МВД предлагает внести изменения также в ст. 10 закона "О правовом положении иностранных граждан в РФ", которые, в частности, будут касаться введения в качестве документа, удостоверяющего личность в России иностранного гражданина или лица без гражданства, не достигшего 14-летнего возраста и родившегося в РФ, свидетельства о рождении, выданного на территории РФ органами записи актов гражданского состояния. Планируется, что документ вступит в силу в декабре 2022 года.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил главе МВД России Владимиру Колокольцеву до 1 ноября провести оценку правового регулирования, касающегося продления сроков временного пребывания в РФ несовершеннолетних иностранных граждан. Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщала, что ведомством совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти уже подготовлен новый комплексный проект федерального закона, который, помимо реформирования различных режимов для иностранных граждан, предусматривает возможность продления сроков пребывания, в том числе для детей мигрантов.