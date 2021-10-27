Япония с русским акцентом: необычные туристические маршруты по Стране восходящего солнца

Среди множества туристических маршрутов по Стране восходящего солнца есть те, что стоят особняком. Они ведут в места, в которых когда-то переплелась культура двух стран: России и Японии. За более чем 300 лет дипломатических отношений между государствами таких точек сближения было немало. Здесь крепло движение толстовцев, писали картины русские художники и получали признание спортсмены российского происхождения. В материале ТАСС рассказываем о городах и районах, история которых неразрывно связана с Россией. Вдохновение для русских художников В известном районе Синдзюку находится местечко Окубо. Тихий и уютный жилой квартал облюбовали студенты близлежащего университета Васэда - одного из самых известных частных учебных заведений Японии. Именно здесь долгое время преподавала художница Варвара Бубнова. Сейчас университетский кампус открыт для всех, поэтому любой желающий может прогуляться по территории, попробовать дешевые, но очень вкусные блюда в студенческой столовой, посетить музеи и здания некоторых факультетов, архитектура которых – важная часть культурного наследия Японии. С октября этого года университет Васэда стал еще и Меккой для поклонников творчества писателя Мураками Харуки. Под руководством известного архитектора Кума Кэнго на территории кампуса была создана библиотека писателя, где можно познакомиться с его рукописями, изданными на многих иностранных языках бестселлерами, а также коллекцией музыкальных пластинок.

Описание Университет Васэда © Денис Морозов для JNTO

Мест, связанных непосредственно с деятельностью Бубновой, на территории университета не сохранилось, но недалеко от Васэда любителям искусства есть на что посмотреть. В 15 минутах ходьбы расположен музей одной из самых модных и неоднозначных фигур современного искусства - японской художницы Кусама Яёи, а в соседнем районе Синдзюку находится небольшой, но очень интересный музей искусства японской страховой компании СОМПО с великолепной коллекцией работ Ван Гога, Гогена, Сезанна. Если размеренные прогулки по городским кварталам вам не подходят, отправляйтесь по следам Давида Бурлюка, чьи картины, сделанные на острове Осима, пользовались огромной популярностью в Японии. Вулканический остров Осима - место необычное. Добраться сюда достаточно легко. От судоходного терминала Такэсиба в Токио каждый день отправляются скоростные комфортабельные катера, которые домчат вас всего за полтора часа.

Описание Остров Осима © Денис Морозов для JNTO

Прямо с причала в хорошую погоду открывается прекрасный вид на гору Фудзи, которую Давид Бурлюк здесь и рисовал. Остров привлекает любителей дайвинга своей прозрачной водой и увлекательным миром морских рыб, однако наиболее популярное времяпрепровождение - это поход к вершине действующего вулкана Михара-яма. Стандартный маршрут занимает порядка трех часов, по дороге можно любоваться на Фудзи с разных высот и потрясающим вулканическим кратером, а также прогуляться по настоящей вулканической пустыне. По окончании треккинга вас ждут горячие источники посреди потрясающих пейзажей.

Описание Остров Осима © Денис Морозов для JNTO

На обратном пути запаситесь местными сувенирами. Остров славится цветущей камелией, из которого получают полезный для волос экстракт. Гейши Киото и в наши дни используют его при укладке своих причесок. Что посмотреть в Токио любителям кинематографа Железнодорожный терминал Синагава - один из крупнейших в Токио. С утра до вечера здесь кипит деловая жизнь, в часы пик вагоны поездов выбрасывают на станцию огромное количество клерков, которые единым потоком утекают в офисы. Вид на идущих в одну сторону мужчин и женщин в одинаковых деловых костюмах уже стал своеобразной визитной карточкой Синагава.

Описание Синагава © Денис Морозов для JNTO

Однако район не всегда был таким. В начале прошлого века здесь родился и вырос великий режиссер Куросава Акира, который еще застал это место во времена, когда здесь царила атмосфера старинного средневекового города. В Токио не осталось мест, где можно было бы познакомиться с жизнью великого режиссера. Однако не стоит разочаровываться. Режиссер создал множество работ, посвященных самураям, поэтому, если вы оказались в районе Синагава, обязательно посетите храм Сэнгакудзи, где захоронены 47 верных ронинов, отомстивших за смерть своего сюзерена. Сказание о 47 самураях - это, наверное, самая популярная тема в японском кинематографе и театральных постановках Кабуки. Будучи еще только новичком в мире кино, Куросава Акира выступал помощником режиссера на съемках довоенной версии фильма о преданных ронинах. На территории храма можно не только пройтись вдоль захоронений отважных воинов, но и познакомиться с их историей в местном музее.

Описание Храм Сэнгакудзи © Денис Морозов для JNTO

Дальше отправляйтесь в соседний район Роппонги, где расположен один из трех ресторанов группы Куросава - Кэяки Куросава. Здесь, в окружении рекламных плакатов из различных фильмов великого режиссера, можно отведать вкусные блюда японской кухни, в том числе гречневую лапшу Соба, которую так любил Куросава. Еще один район Токио, который дарит миру кинематографа выдающихся личностей, - это Сэтагая. Здесь родилась и выросла звезда советских экранов Курихара Комаки, покорившая сердца многих россиян своей ролью в фильме «Москва, любовь моя». Здесь живет и творит талантливый режиссер Иноуэ Масаки, снявший фильм «В плену у сакуры». В Сэтагая много достопримечательностей, но поговорим о двух. Для начала отправимся в храм Готокудзи с более чем 500-летней историей. Место тесно связанно с именитым самурайским кланом Ии и считается родиной одного из самых популярных японских сувениров - манэки-нэко, кошки с поднятой лапкой. Согласно легенде, кошка поманила к себе могущественного предводителя самурайского клана и тем самым спасла его от удара молнии. На территории Готокудзи существует целый «кошачий отдел», где на полках в несколько рядов стоят эти фигурки. Их приносят японцы, чтобы загадать желание.

Описание Статуэтки манэки-нэко в храме Готокудзи © Денис Морозов для JNTO

Всего пять минут езды на электричке отделяют умиротворенный храм Готокудзи от яркого и шумного квартала Симо-Китадзава, который еще в середине XX века стал центром для любителей театрального искусства и кинематографии. В квартале работает множество мини-театров, в которых выступают молодые актеры и студенты. Со временем Симо-Китадзава превратился в место, куда стекаются любители уличной моды со всего Токио. Квартал представляет из себя невероятный микс из арт-салонов, молодежных магазинов, баров с живой музыкой и небольших театральных студий. Здесь царит атмосфера креатива, в воздухе витают идеи о новых направлениях в моде и искусстве. Квартал находится в пяти минутах езды от известного района Сибуя, посещением которого можно завершить поездку. На привокзальной площади стоит памятник Хатико, а всего в нескольких метрах расположен знаменитый перекресток Сибуя, который часто появляется как в японских, так и в зарубежных фильмах.

Описание Памятник Хатико в Токио © Денис Морозов для JNTO

Сайтама – центр притяжения для любителей анимации Префектуру Сайтама часто называют обычным спальным пригородом Токио, но это не так. Она имеет огромный туристический потенциал, так как здесь можно найти абсолютно все – начиная с красочных гор и изумрудных рек и заканчивая новейшими центрами отдыха и развлечения. Сайтама подарила миру создателя японской версии мультфильма про Чебурашку - режиссера Накамура Макото. Сайтама навеяла режиссеру Миядзаки Хаяо идею создания одного из самых известных японских мультфильмов - "Мой сосед Тоторо". До сих пор любители творчества Миядзаки едут в Токородзава, один из центральных городов префектуры, чтобы прогуляться по парку "Лес Тоторо".

Описание Токородзава Сакура Таун © Денис Морозов для JNTO

Совсем недавно в городе открылся еще один уникальный центр для любителей японской субкультуры и анимации - Токородзава Сакура Таун. Основная достопримечательность здесь - музей издательской компании Кадокава, при котором есть анимэ-отель, где все комнаты сделаны в коллаборации с популярными японскими мультфильмами, электронными играми и комиксами-манга. Сам музей представляет собой необычную библиотеку. Его создатель - известный архитектор Кэнго Кума. При помощи 3D-проекций восьмиметровые полки там приходят в движение.

Описание Музей издательской компании Кадокава © Денис Морозов для JNTO

Напротив музея открыт арт-проект "Сказочный лес", созданный известной японской компанией TEAM LAB. Прогулка по вечернему лесу проходит в окружении инсталляций в виде огромных желудей, оснащенных сенсорами. При прикосновении они один за другим сменяют цвета, выглядит это очень эффектно. Действие целых шести японских анимэ-сериалов разворачивается еще в одном городе префектуры Сайтама - Кавагоэ, который многие японцы называют "маленьким Эдо" из-за отлично сохранившейся центральной улицы с многочисленными средневековыми купеческими амбарами и очаровательным храмовым комплексом Кита-ин. Здесь же проводится уникальный городской фестиваль с участием грандиозных повозок-паланкинов.

Описание Город Кавагоэ © Денис Морозов для JNTO

Город Кавагоэ понравится абсолютно всем путешественникам. Однодневную пешеходную прогулку рекомендуем начать с посещения необычного храма Кумано Дзиндзя. Здесь можно испытать судьбу при помощи бросания колец, приумножить финансовое состояние, помыв деньги в храмовом пруду, а также получить совет в любовных делах от электронной трехлапой вороны. От храма идут старинные купеческие кварталы, по которым приятно гулять, заглядывая в традиционные лавки или пробуя местные сладости в "сладком переулке" Касия-ёкотё. После прогулки очень приятно отдохнуть на прохладных верандах бывшего самурайского замка Кавагоэ, а затем попытаться найти своего двойника среди статуэток буддийских раканов в храме Кита-ин. Завершить прогулку можно посещением центра дегустации местных видов сакэ, которыми также славится префектура Сайтама. Кобэ – колыбель моды, шоколада и мраморной говядины Российские путешественники редко включают город Кобэ в программу первой поездки по Японии, однако посетить этот очаровательный город непременно стоит. Кобэ, наряду с Йокогамой, в конце XIX века стал порталом для знакомства японцев с незнакомым, пугающим, но очень любопытным миром европейской цивилизации.

Описание Кобэ © Денис Морозов для JNTO

Сегодня Кобэ - один из самых элегантных городов в стране, законодатель моды в Западной Японии. Для иностранных туристов он в первую очередь ассоциируется с одноименным брендом мраморной японской говядины Kobe Beef. До города легко добраться из Киото или Осаки. В Кобэ можно провести целый день и познакомиться с кварталом Китано, где на пороге XIX–XX веков проживало много именитых иностранцев, в том числе выходцев из России. Особое внимание заслуживает дом Федора Парашутина - белого офицера, который перебрался в Японию, пережил атомную бомбардировку в Хиросиме и открыл первую православную церковь в городе. Обязательно найдите время для посещения частного музея Хориэ, в котором можно увидеть музыкальные шкатулки Николая II и его жены Александры Федоровны. На обед или ранний ужин стоит зайти в один из многочисленных ресторанов, которые специализируются на мраморной говядине, после чего отправиться на прогулку по портовой зоне города. Отсюда отправляются прогулочные корабли, с которых на закате город смотрится просто потрясающе. И уж если вы оказались в Кобэ, рекомендуем остановиться на ночь в соседнем спа-курорте "Арима". "Золотые" и "серебрянные" горячие источники, названные так из-за особенного цвета воды, быстро снимут усталость.

Описание Кобэ © Денис Морозов для JNTO

Кстати, прежде чем покинуть Кобэ, обязательно купите местный шоколад фирмы Morozoff LTD. Именно основатель компании Валентин Морозов познакомил японцев с традицией делать подарки любимым на День святого Валентина. Шоколад Морозовых стал самой популярной валентинкой в довоенной Японии, и теперь День всех влюбленных автоматически ассоциируется у японцев с шоколадными подарками. В центре города Кобэ есть Площадь Валентина, она была торжественно открыта в 2013 году в присутствии мэров Кобэ и итальянского Терни, а также представителей кондитерской компании Morozoff LTD. А автобусная остановка привокзальной площади оформлена в виде шоколада.

Описание Остановка возле площади Валентина © Денис Морозов для JNTO

Философские прогулки Всего в 15 минутах езды от шумного района Синдзюку расположен тихий жилой квартал Касуя, центр которого - просторный парк Рока Коэн. В начале XX века территория парка принадлежала одному из самых ярких философов и писателей Японии, Токутоми Рока, получившему прозвище Отшельник из Касуя. Яркий приверженец учения Льва Толстого, этот человек попытался построить толстовскую коммуну в Японии. В итоге он понял, насколько это тяжело, и расстался с мыслями о создании местной "Ясной Поляны". В парке Рока Коэн до сих пор сохранился дом, в котором жил философ. Экспозиция включает предметы скромного быта Толстовца и его переписку с Львом Николаевичем.

Описание Дом-музей Токутоми Рока © Денис Морозов для JNTO

Продолжить философские размышления можно в соседнем районе, который называется Митака. Всего полчаса езды на электричке, и вы в мире мультипликационной студии "Гибли" и ее создателя Миядзаки Хаяо. Музей Гибли расположен в 15 минутах ходьбы от станции Митака. Уютная дорожка приведет ко входу в музей, где можно познакомиться не только с инсталляциями объектов и героев фильмов Миядзаки, но и с философским взглядом режиссера на мир. Миядзаки Хаяо, как и Лев Николаевич Толстой, - настоящий пацифист, который ненавидит войну и стремится сделать мир добрее. В музее выставлены рисунки и рукописи Миядзаки, восстановлен его рабочий кабинет. Обязательно загляните в мини-кинотеатр музея. Здесь демонстрируют несколько работ студии, которые больше нигде увидеть нельзя.

Описание Музей Гибли © Денис Морозов для JNTO

На обратном пути в центр Токио не поленитесь сделать еще одну остановку – на соседней от Митака станции Китидзёдзи. Здесь расположен один из крупнейших парков Токио – Инокасира Коэн – с потрясающей сакурой и красными кленами вокруг центрального пруда. Рядом со станцией находится так называемый Переулок губной гармошки, Хамоника-Ёкотё, в котором сохранилась ностальгическая атмосфера послевоенной Японии. Хакодатэ – город последних самураев Полтора часа самолетом внутренних японских авиалиний, и вы в Хакодатэ - одном из самых красивых городов острова Хоккайдо. Здесь - широкие проспекты и перестукивание рельс городских трамваев, вкусная еда и красивые достопримечательности. Начать знакомство с Хакодатэ лучше с парка Горёкаку, где располагался уникальный самурайский замок, вобравший в себя лучшие технологии японской и европейской замковой архитектуры. Внешний ров выполнен в форме пятиконечной звезды, вдоль которой высажена сакура. Замок Горёкаку стал последним оплотом приверженцев самурайского дома Токугава в войне с новым правительством Японии. Здесь можно познакомиться с захватывающей историей битвы последних самураев. Обязательно поднимитесь на расположенную рядом башню Горёкаку. Отсюда можно увидеть весь размах пятиконечной звезды внешних рвов парка и сделать отличные снимки. Второй пункт программы - православный храм Хакодатэ, до которого можно легко добраться на городском трамвае. Храм был создан в 1860 году в лучших традициях православной архитектуры. Именно отсюда начинал свою миссию Николай Японский, здесь появились первые православные христиане.

Описание Православный храм в Хакодатэ © Денис Морозов для JNTO

Сейчас храм находится в процессе реставрации, которую планируют завершить в декабре 2022 года. Рядом с храмом расположено несколько самых известных городских достопримечательностей: холмистая дорога Хатимансака с видом на аллею, постепенно уходящая за морской горизонт, старинные здания консульства Великобритании и первой городской мэрии. После знакомства с этим районом рекомендуем спуститься к набережной морского порта Хакодатэ и прогуляться по симпатичным улочкам со старинными складами из красного кирпича. Здесь же открыт популярный у местных жителей рыбный рынок Аса-Ити, где можно приобрести или попробовать свежайшие морские деликатесы.

Описание Хакодатэ © Денис Морозов для JNTO

После наступления сумерек не поленитесь по канатной дороге подняться на гору Хакодатэ-яма, чтобы увидеть один из самых красивых ночных видов в Японии. Симода - русский след на белом песке Симода - один из наиболее популярных пляжных курортов, расположен он недалеко от Токио. Мягкий климат, редкие для Японии белые песочные пляжи, большой выбор активных развлечений и красочные пейзажи ежегодно привлекают сюда туристов.

Описание Пляжный курорт Симода © Денис Морозов для JNTO

Комфортабельный экспресс доставит вас сюда из Токио чуть меньше чем за два часа. Выйдя из здания вокзала, первым делом отправляйтесь в мемориальный комплекс Кайкоку Хакубуцукан, посвященный открытию Японии американскими и российскими дипломатическими миссиями в середине XIX века. Там наглядно показан непростой процесс переговоров с иностранными государствами, положивший начало стремительной модернизации страны. Буквально в 2–3 минутах ходьбы от музея расположена центральная городская улица - Дорога Перри, по которой американский адмирал, приплывший открывать Японию для мира, часто прогуливался перед переговорами. Старинные дома, речка с многочисленными миниатюрными мостами, антикварные лавки и уютные кафе доставят массу приятных впечатлений. В начале Дороги Перри находится храм Тёракудзи, в котором Россия и Япония подписали Симодский трактат.

Описание Симода © Денис Морозов для JNTO

Обязательно стоит посетить и местный океанариум, в котором впервые в мире построили залы наблюдения за морскими животными непосредственно в океане, а не в искусственных аквариумах. Отсюда лучше всего сесть в такси и отправиться на пляж, сделав короткую остановку в буддийском храме Гёкусэндзи. Здесь проживала дипломатическая миссия Путятина, здесь же можно посетить и могилы российских матросов, погибших при землетрясении и цунами. Всего 15 минут езды на машине из центра Симода, и вы на самом длинном песочным пляже города, который называется Сирахама. Семьсот метров белой песчаной полосы в сочетании с изумрудным цветом океана - рай для любителей пляжного отдыха. Здесь можно не только искупаться и позагорать, но и заняться нырянием с маской и подводными погружениями. В округе пляжа - множество красочных пещер, которые подарят отличные фотографии и незабываемые впечатления. Любителям фотогеничных мест стоит заглянуть в древний синтоистский храм Сирахама Дзиндзя, история которого насчитывает более 2400 лет. Кроме древних деревьев и величественной храмовой архитектуры, на задворках храма вы найдете красивые ворота, стоящие на скале с видом на Тихий океан. Фрукты, джинсы и Замок ворона Префектуру Окаяма часто величают фруктовой столицей Японии. Сочные персики, вкусный виноград, сладкие японские груши, клубника – лишь часть длинного списка лакомств, которые можно здесь попробовать. И конечно же Окаяма - это кладезь интересных туристических достопримечательностей. На осмотр основных туристических мест желательно потратить полный день.

Описание Префектура Окаяма © Денис Морозов для JNTO

По прибытии в Окаяма первым делом пересаживайтесь на пригородную электричку и отправляйтесь в соседний город Курасики, до которого всего 20 минут езды. Курасики – идеальное место для пеших прогулок. Всего пара сотен метров отделяет вокзал от архитектурного заповедника - района Бикан, в котором находятся старинные купеческие дома. По небольшому водоканалу в центре курсируют традиционные лодочки, проплывающие под низкими мостами, воздвигнутыми еще в начале XX века. Самый красивый мост был построен на деньги купца и крупнейшего мецената города - Охара Магосабуро. Рядом с мостом расположен и первый в Японии музей европейских изобразительных искусств, также созданный на средства мецената, где можно ознакомиться с подлинниками картин Моне, Эль Греко, Матисса и других выдающихся европейских художников. В районе Бикан также находится множество небольших лавок, предлагающих элегантную одежду и аксессуары из джинсовой ткани: Курасики - родина производства джинсов в Японии.

Описание Префектура Окаяма © Денис Морозов для JNTO

Вторую половину дня оставим для знакомства с городом Окаяма. Городской трамвай буквально за 5–10 минут доставит вас ко входу в парк Коракуэн и прилегающему к нему самурайскому Замку черного ворона. Созданием одного из трех самых красивых парков страны занимались три поколения самурайского клана Икэда, и сейчас это одно из самых фотогеничных мест префектуры Окаяма. Сразу за садом расположен бывший самурайский замок, а ныне исторический музей, где можно познакомиться с непростой историей владельцев замка, примерить традиционные одежды именитого самурая или его супруги, а также насладиться видом на город с высоты птичьего полета. В районе парка - много лавок, где можно познакомиться с гончарными изделиями региона. Окаяма славится особым стилем обжига посуды. Город Оцу и замок Хиконэ Город Оцу находится в 10 минутах езды на электричке от Киото. Расположенный на берегу Бива, самого крупного озера в Японии, Оцу притягивает к себе любителей истории и красивых пейзажей со всего мира.

Описание Озеро Бива © Денис Морозов для JNTO

В пяти минутах ходьбы от вокзала находится тот самый злополучный перекресток, на котором совершили покушение на цесаревича Николая. В городе также открыт исторический музей, где можно познакомиться с уникальными экспонатами – шашкой полицейского, с которой тот напал на будущего императора, и окровавленным платком цесаревича. В городе много старинных храмов, в том числе знаменитый комплекс Энрякудзи, занесенный в реестр мирового наследия ЮНЕСКО. Главной же достопримечательностью здесь можно считать озеро Бива. С обзорной площадки, расположенной на высоте 1100 метров над уровнем моря, открываются потрясающие пейзажи на бескрайние водные просторы. Вечером обязательно стоит полюбоваться одним из самых масштабных в мире шоу из подсвеченных разными цветами фонтанов, которые выпускают воду на высоту более 40 метров. На озере Бива также расположен старинный самурайский замок Хиконэ, который чудом сохранился фактически без изменений и наряду с еще четырьмя замками считается национальным сокровищем страны. Здесь можно узнать, насколько продуманной была система обороны замков, познакомиться с традиционной замковой архитектурой, которая сильно отличается от способов строительства европейских крепостей, прогуляться по уютному призамковому саду и улочкам, в которых тоже царит атмосфера средневековья.

Описание Хиконэ © Денис Морозов для JNTO

Гиндза и Рихард Зорге Гиндза - самый фешенебельный и дорогой район в Токио, который обязательно посещают иностранные путешественники. Секрет популярности – в широких пешеходных улицах, мягкой подсветке, огромном количестве ресторанов и магазинов на любой кошелек, близости к императорскому двору и Токийскому вокзалу. Именно здесь, в самом сердце японской столицы, когда-то проводил свои блистательные операции самый известный советский разведчик - Рихард Зорге.

Описание Район Гиндза © Денис Морозов для JNTO

Ковровые бомбардировки Токио 1945 года и послевоенная перепланировка изменили город до неузнаваемости. От многих мест, связанных с Рихардом Зорге, не осталось и следа. Исчез его дом, который находился в районе Адзабу, рядом с нынешним посольством России в Токио. Исчезли и многие места, которые он посещал. Исчезла даже тюрьма, где разведчик провел свои последние дни. Однако два места сохранились. Первое - "Дэнцу Гиндза Билдинг", некогда головной офис рекламного холдинга «Дэнцу», который на сегодняшний день входит в число крупнейших мировых медийных агенств. Восьмиэтажное здание было построено в 1933 году и дошло до нас без особых изменений. Именно здесь, в офисе крупнейшего на тот момент японского информационного агентства Домэй, а также в международных отделах Рейтер и других иностранных агенств, которые располагались на самом высоком этаже здания, Зорге добывал необходимую информацию о гитлеровской Германии. Довоенный фасад и роскошный интерьер холла на первом этаже в миг перенесут во времена работы Зорге в Японии.

Описание "Дэнцу Гиндза Билдинг" © Денис Морозов для JNTO

Рядом со зданием расположился новый торговый комплекс "Токио Плаза", на крыше которого есть отличная смотровая площадка. Недалеко находится и пятизвездочный японский отель «Империал», в баре которого часто бывал советский разведчик. Кстати о барах. Зорге часто проводил время в немецком пивном ресторане "Рейнгольд", который находился в паре минут ходьбы от здания Дэнцу Гиндза и уже не существует. Однако здесь можно посетить другой знаменитый пивной бар - Ginza Lion. Он открылся в 1934 году и сохранил до наших дней довоенную атмосферу и интерьер. Зорге похоронен на кладбище Тама. Оно стало одним из самых "престижных" в Токио, после того как здесь был похоронен адмирал Того Хэйхатиро, разгромивший российский флот в битве при Цусиме. Именно в Тама на свои небольшие скопления и гонорар от книги о судьбе разведчика жена Зорге, Ханако, и приобрела землю для последнего пристанища мужа. Ей чудом удалось спасти его останки от погребения в братской могиле, и теперь памятный мемориал посещают работники российского посольства и туристы.

Описание Могила Рихарда Зорге © Денис Морозов для JNTO

Спортивный Токио – от сумо до бейсбола В Токио существует несколько районов, связанных со спортом. Начать знакомство со спортивным наследием лучше всего с Рёгоку, где расположена арена Кокугикан.

Описание Арена Кокугикан © Денис Морозов для JNTO

Кокугикан в переводе означает «арена национального спорта». Здесь проводят чемпионаты по сумо. Это самый древний вид борьбы в Японии, на сегодняшний день он имеет статус национального спортивного искусства и пользуется огромной популярностью у местных жителей. Всеяпонский чемпионат по сумо проходит шесть раз в год, из них два раза - на арене Кокугикан. Посещение соревнований - развлечение на целый день. Любители борьбы приходят на арену с утра, рассаживаются на традиционных зрительских сиденьях в виде подушек на соломенных матах татами (на стадионе есть и места с обычными стульями), заказывают напитки и еду, которую моментально приносят одетые в национальную одежду шустрые официанты, и начинают наблюдать за поединками. В первой половине дня выступают молодые и малоопытные борцы, а ближе к вечеру на песочный ринг выходят прославленные сумоисты, так что, если вы не можете себе позволить провести весь день на чемпионате, можно просто приехать часам к четырем вечера и посмотреть самые интересные и захватывающие поединки.

Описание Статуя возле арены Кокугикан © Денис Морозов для JNTO

Больше всего посетителей - в первый и последний день чемпионата, купить билеты на эти даты непросто. Если вам повезло оказаться на финале, будьте готовы к эмоциональной реакции зрителей, которые часто начинают бросать подушки для сидения на ринг, если их фаворит провел блестящее выступление или, наоборот, разочаровал. При арене есть музей, в котором выставлены портреты выдающихся борцов, включая Тайхо - национального героя с русскими корнями. Перед посещением чемпионата обязательно немного прогуляйтесь по району Рёгоку: здесь много школ сумо, в некоторых из которых разрешают посмотреть на утренние тренировки. В Рёгоку можно зайти в магазины, специализирующиеся на одежде для сумоистов, а также отведать фирменное блюдо борцов - тянко-набэ, которое готовят в многочисленных ресторанчиках бывшие спортсмены. Недалеко от Рёгоку находится район Суйдобаси, где любителям спорта будет интересно заглянуть в Зал Славы и Музей бейсбола, расположенный в одном из центральных крытых стадионов страны - "Токио Доум". Это гигантское сооружение площадью в 47 тысяч м², которым японцы даже измеряют большие пространства: очень часто можно услышать, что площадь такого-то парка составляет, к примеру, пять стадионов "Токио Доум".

Описание Музей бейсбола © Денис Морозов для JNTO

Около 21-го гейта находится вход в музей, украшенный скульптурами бейсболистов. В музее два зала: историческая экспозиция, посвященная зарождению и развитию бейсбола в Японии, а также зал славы, в котором представлены барельефы выдающихся японских спортсменов, в том числе Виктора Старухина. В историческом отделе можно найти фотографии Виктора, который на две головы выше своих товарищей по команде. Здесь же можно увидеть рекламные плакаты времен войны, на которых вместо российского имени и фамилии бейсболиста указан его японский вариант – Сута Хироси. Виктор был вынужден взять японское имя под давлением националистических настроений, царивших в то время в Японии.

Описание Фотографии спортсменов в Музее бейсбола © Денис Морозов для JNTO

Комплекс «Токио Доум» – это не только арена для проведения спортивных игр или музыкальных концертов. Он включает в себя огромное количество развлекательных объектов, где будет интересно провести время как детям, так и взрослым. Здесь находится парк аттракционов с колесом обозрения и американскими горками, частично проложенными прямо через соседнее здание торгового центра. Рядом расположен огромный спа-комплекс Laqua с горячими минеральными источниками. При стадионе имеется даже свой отель с одноименным названием. Буквально в пяти минутах ходьбы от стадиона возвышается центр притяжения дзюдоистов со всего мира - институт Кодокан. При нем есть небольшой музей и библиотека. Здесь можно познакомиться с наиболее известными мастерами мира дзюдо, включая создателя этого всемирно признанного боевого искусства - Кано Дзигоро. Главный спортзал Кодокан расположен на седьмом этаже здания, а на восьмом находятся места для бесплатного наблюдения за тренировками. Обычно они проходят в будние дни с четырех до восьми вечера.

Описание Институт Кодокан © Денис Морозов для JNTO

В районе Суйдобаси работает несколько специализированных магазинов по продаже кимоно и аксессуаров для занятий всеми видами традиционных боевых искусств. Если хочется поразмышлять о философии дзюдо в традиционной обстановке, добро пожаловать в расположенный неподалеку сад Коисикава Коракуэн - бывшую резиденцию одного из ответвлений правящего самурайского дома Токугава. Сад прекрасен в любое время года, но жители Токио особенно любят посещать его осенью, чтобы прогуляться среди эффектных красных кленов. Район Дзимботё – редкие книги и спортивные магазины Недалеко от Токийского вокзала, буквально напротив одного из входов на территорию императорского дворца, расположен район Дзимботё. В конце XIX – начале XX века тут начали появляться исследовательские институты и университеты. Именно здесь находилась Токийская школа иностранных языков, в которой впервые стали уделить серьезное внимание изучению русского языка и особенностей русской культуры. В свое время здесь преподавал знаменитый российский публицист Лев Мечников.

Описание Район Дзимботё © Денис Морозов для JNTO

Сейчас район Дзимботё – это настоящий рай для букинистов и спортсменов. Здесь работает множество больших и маленьких печатных издательств, типографий, книжных магазинов и букинистических лавок, в которых можно приобрести ценные старинные экземпляры книг и картин, редкие издания и абсолютно любые словари и учебники. Стоит просто пройтись по улочкам этого района, вдохнуть запах книг, удивиться изобилию книжных полок, которые выставляются фактически на улице, и затем присесть в уютном кафе с любимой книгой в руках. Жители Токио очень любят кафе «Сабору»: оно выглядит, словно портал в мир книг и вкусного кофе.



Также район Дзимботё славится спортивными магазинами. Они собраны фактически в одном месте, на улице между станциями Дзимботё и Отяномидзу. В них можно купить любое снаряжение и одежду для спорта и активного отдыха. Кстати, обитатели района Дзимботё, журналисты и работники издательств, полюбили рестораны, в которых быстро и вкусно подают карри - сильно измененное японцами индийское блюдо. Дзимботё считается лидером в Токио по количеству ресторанов, где его можно найти в меню. Так что не стоит увлекаться пирожными и кофе во время чтения в местном кафе, иначе не останется места для одного из самых популярных блюд в Японии, которое здесь уже давно считают не индийским, а местным. Место силы и жемчужный рай «Космический» журналист Акияма Тоёхиро сейчас живет в маленьком городке Одаи, расположенном в горной части префектуры Миэ, где-то в часе езды на машине от главного синтоистского святилища Японии - храмового комплекса Исэ Дзингу. Территория Исэ Дзингу - настоящее место силы. Древние сосны и легенды о божественных прародителях Японии, храмовые постройки, которые много веков подряд перестраиваются каждые 20 лет, дабы сохранить искусство создания сакральных мест и передать секреты их архитектуры следующему поколению - все это создает уникальную атмосферу, в которой невольно начинаешь верить в высшие силы.

Древняя языческая религия Японии строится на таких понятиях, как загрязнение и очищение. Родившись абсолютно чистым, человек начинает постепенно контактировать с плохой энергетикой, которая склоняет его к плохим поступкам либо вызывает болезни. Чтобы сбросить с себя груз накопившихся проблем и переживаний, надо посещать храм и проходить процесс очищения. Просто так в храм попасть было нельзя: святые места люди могли посетить лишь после того, как совершали омовение в море либо реке. Сейчас для удобства посетителей процесс омовения часто сводится к подходу к портативному храмовому умывальнику, однако в Исэ Дзингу все еще чтят традиции. Здесь омыть руки и лицо перед встречей с главной богиней японского пантеона Аматэрасу можно только в реке Исудзугава. В центральном святилище не принято просить богов о личном благополучии и богатстве. Посетители Исэ Дзингу обычно благодарят высшие силы и желают, чтобы все были счастливы и здоровы. К храму прилегает старинная улочка Окагэ Ёкотё, где, прогуливаясь среди традиционных лавок и ресторанов, можно отведать местные деликатесы и сладости. Не забудьте заглянуть в расположенную неподалеку бухту Футамигаура, где можно увидеть очень красивые Венчальные скалы, связанные огромным соломенным канатом.

Описание Венчальные скалы © Денис Морозов для JNTO

Недалеко от храмового комплекса находится и жемчужный остров Микимото. Там можно посетить музей компании, чтобы узнать об истории выращивания жемчуга в стране и понаблюдать за шоу ныряльщиц за жемчугом, которых в Японии называют словом "ама". В этом же районе можно познакомиться и с настоящими ама, которые до сих пор занимаются традиционным промыслом.

Описание Ныряльщицы за жемчугом © Денис Морозов для JNTO