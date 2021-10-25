Беглов заявил, что суточные показатели вакцинации в Петербурге удвоились за прошлую неделю

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Суточные показатели вакцинации от COVID-19 в Санкт-Петербурге за прошлую неделю увеличились вдвое, сообщил в понедельник в эфире "Радио России" губернатор города Александр Беглов.

"За прошлую неделю суточные показатели вакцинации в нашем городе удалось удвоить. Но для приобретения коллективного противодействия эпидемии этого мало. Сегодня нужно делать не 20, а 40 тыс. инъекций в день и продержаться на этом уровне до конца ноября", - сказал Беглов.

По данным пресс-службы городской администрации, 25 октября закончили цикл вакцинации 5 953 человека, всего в городе полностью привиты 1 854 638 человек.

Губернатор напомнил, что всю прошлую неделю заболеваемость коронавирусом в Петербурге оставалась на высоком уровне - порядка 3 тыс. новых случаев за сутки. Он отметил, что "эпидемическая ситуация в Петербурге, как и по стране в целом, требует дополнительного регулирования", поэтому в городе вводятся дополнительные ограничения.

Ранее было объявлено, что в Петербурге поэтапно вводится система QR-кодов для допуска на массовые мероприятия и в общественные места. Это будет касаться проведения конгрессно-выставочных, спортивных и физкультурных мероприятия, посещения театров, кинотеатров и цирков, музеев и выставок, бассейнов и фитнес-центров, а также для церемоний торжественной регистрации брака. С 1 декабря система заработает для кафе и ресторанов, исключениями станут производственные столовые и заведения в аэропорту и на вокзалах.

Также введены дополнительные ограничения на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. В это время в городе будут закрыты кафе, рестораны и непродовольственные магазины, организации сферы услуг и МФЦ, а также учреждения культуры - за исключением театров и музеев. Временно запрещено проведение спортивных и физкультурных мероприятий. Размещение в гостиницах и пансионатах с 30 октября по 7 ноября будет возможно только при наличии QR-кода о вакцинации или недавно перенесенном COVID-19 или при предъявлении отрицательного ПЦР-теста.

По последним данным, в Петербурге выявили 689 093 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 625 563 человек, умерли 23 430. За последние сутки в городе выявили 2 693 случаев заражения.