Суд отказал Facebook в отсрочке для выплаты штрафов на 17 млн рублей

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Мировой суд Таганского района Москвы отказал Facebook в просьбе предоставить отсрочку для выплаты штрафов в 17 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию, у приставов не осталось препятствий для принудительного взыскания этой суммы.

"Постановлениями судебного участка N374 Таганского района Москвы от 25.10.2021 г. "Фейсбук Инк." (Facebook Inc.) отказано в удовлетворении заявлений об отсрочке исполнения постановлений, которыми на Facebook наложены административные штрафы в размере 17 млн рублей", - сказали ТАСС в пресс-службе Таганского районного суда Москвы.

Ранее сообщалось, что Таганский суд Москвы отправил судебным приставам материалы о принудительном взыскании с Facebook 17 млн рублей штрафов за отказ удалить запрещенный контент. Одновременно с этим в суд от Facebook Inc. поступили заявления об отсрочке их исполнения.

В конце августа Таганский районный суд Москвы признал законным решение оштрафовать Facebook на 17 млн по четырем эпизодам, связанным с отказом удалить запрещенную информацию.

Источник ТАСС, знакомый с материалами дела, отметил, что информация касается участия несовершеннолетних в несанкционированных акциях протеста.