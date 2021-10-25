Союз журналистов Украины призвал власть не вмешиваться в редакционную политику СМИ

КИЕВ, 25 октября. /ТАСС/. Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) призвал представителей власти не вмешиваться в редакционную политику средств массовой информации, сообщил в понедельник председатель НСЖУ Сергей Томиленко на заседание Совета по вопросам защиты прав журналистов и свободы слова при президенте Украины.

"Обнародовать принципы, которыми руководствуется офис президента, делегируя представителей власти на телеэфиры или на интервью по запросам журналистов, и выступить с четкой позицией относительно уважения редакционной независимости СМИ и недопустимости вмешательства власти в редакционную политику медиа", - призвал власти Томиленко.

Он также призвал обнародовать "официальную аргументацию относительно резонансных обвинений общественного вещателя (телеканал "UA: Первый" - прим. ТАСС) в притеснениях".

"Темы свободы слова и справедливости на Украине чрезвычайно остро воспринимаются. И представителям власти стоит не закрываться в служебных кабинетах, а выходить на прямой диалог с журналистами и лично убеждать, что они ценят ценности свободы слова", - отметил Томиленко.

Ранее телеведущая программы "Обратный отсчет" на общественном телеканале "UA: Первый" Мирослава Барчук обвинила офис президента в том, что он давит на журналистов. По ее словам, офис президента "давно и жестко" контролирует присутствие на эфирах депутатов от парламентской фракции "Слуга народа". Причем, по ее мнению, часто представителей фракции подбирают не по профессионализму, а по лояльности к офису президента. Она отметила, что в последнее время офис президента стал действовать жестче именно в отношении журналистов и "выдвигает редакции условия и ставит ультиматумы о присутствии депутатов от "Слуги народа" на эфирах".

Представители главы государства все обвинения отвергли.