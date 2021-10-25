Историки СКФУ создали виртуальную энциклопедию памятников Северного Кавказа

СТАВРОПОЛЬ, 25 октября. /ТАСС/. Историки Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) создали виртуальную энциклопедию памятников Северного Кавказа периода присоединения к Российской империи. Работа объединяет более 130 монументов, мемориальных комплексов и фортификационных сооружений, сообщили журналистам в понедельник в пресс-центре вуза.

"Исследователи трудились над этим уникальным информационно-справочным ресурсом три года. Благодаря кропотливой работе в архивах и музейных хранилищах Москвы, Санкт-Петербурга и городов Северного Кавказа им удалось реконструировать прошлое 133 историко-культурных памятников военно-политической истории Кавказа XIX - начала ХХ века", - говорится в сообщении.

Работа проведена на грант Российского фонда фундаментальных исследований. Ученые обобщили информацию о монументах, посвященных знаковым событиям или выдающимся личностям, остатках российских крепостных сооружений, триумфальных арках, административных сооружениях. Работа над энциклопедией продолжится, она будет пополняться новыми объектами.

"Большинство таких памятников, которые считались знаковыми в дореволюционные времена, не сохранились до наших дней. <…> Мы решили, что можно дать им вторую жизнь, как ярким свидетельствам прошлой эпохи, в виртуальной среде, поэтому и создали нашу энциклопедию. 3D-реконструкции позволили нам воссоздать такие объекты до мельчайших деталей", - цитирует пресс-центр руководителя проекта, доктора исторических наук Дмитрия Ткаченко.

Работа ученых Северо-Кавказского федерального университета была отмечена на Премии Русского географического общества. Проект стал финалистом в номинации "Лучший историко-культурный проект".