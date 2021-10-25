Тюменские власти приостановили проведение спортивных мероприятий в нерабочие дни

ТАСС, 25 октября. Спортивные мероприятия и соревнования всех уровней, запланированные в Тюменской области на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, будут перенесены до стабилизации ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования региона в понедельник.

Ранее тюменские власти приняли решение перенести на более поздний срок спортивные мероприятия регионального уровня.

"<…> Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области принял решение перенести проведение межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий и соревнований, запланированных в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года в Тюменской области, на более поздний срок, до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в Тюменской области", - говорится в сообщении.

На протяжении октября в регионе отмечен непрерывный рост заболеваемости коронавирусом - с 19 октября число новых заражений превышает 300 случаев за сутки. За минувшие сутки зарегистрировано 326 случаев заражения в регионе, всего с начала пандемии зафиксировано 68 778 случаев, выздоровели 57 702 человека. Согласно данным с сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в регионе составляет 52,5%, полный курс вакцинации прошли 596 397 человек.