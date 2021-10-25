Глава Коми заявил, что в регионе не хватает коек для пациентов с коронавирусом

СЫКТЫВКАР, 25 октября. /ТАСС/. Минздраву Коми поручено оперативно разработать предложения по увеличению числа коек для пациентов с коронавирусом. На сегодня из 2 509 коек занято 2 137 (85,17%), требование о запасе 20% коек нарушено, сообщил в понедельник глава Республики Коми Владимир Уйба.

"Нам уже не хватает коечного фонда. Сегодня поставили задачи перед Минздравом завтра доложить о развертывании новых коек. На сегодня 2 509 коек, но занято уже 2 137, то есть требование о 20% запаса мы нарушаем", - сказал руководитель республики в видеообращении к жителям, оно размещено на официальных интернет-ресурсах региона.

По его словам, за сутки выявлено 305 заболевших, из которых лишь четверо были привиты. Все четверо остались на амбулаторном лечении дома, переносят заболевание в легкой форме. За минувшие сутки от коронавируса умерли 14 человек, из которых один пациент был привит от ковида. "Он был привит в марте этого года и по всем рекомендациям должен был пройти ревакцинацию в начале сентября, чего не сделал, потому что тяжело болен онкологией. У него был очередной кризис, процесс начал нарастать, было не до прививки. Онкология была давно, в тяжелой стадии. В любой ситуации нужно прививаться, прошедшие полгода человек прожил благодаря тому, что был привит в марте", - сказал глава Коми.

На 25 октября в регионе выявлено 76 932 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 305 заболевших. Выздоровел 68 371 человек, умерли 1 928. Первый компонент вакцины получили более 287 тыс. человек, завершили вакцинацию более 269 тыс. человек (около 46%) взрослого населения региона. Запас вакцины в регионе составляет свыше 146 тыс. доз вакцины, сообщил глава Коми.