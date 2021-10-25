В Чечне объявили нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября

ГРОЗНЫЙ, 25 октября. /ТАСС/. Власти Чечни приняли решение объявить нерабочие дни в регионе с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности главы региона Муслим Хучиев.

"Установить для лиц, занимающих государственные должности в Чеченской Республике, и государственных гражданских служащих Чеченской Республики с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни (далее - нерабочие дни) с сохранением за ними денежного вознаграждения, ежемесячного денежного поощрения и денежного содержания соответственно", - говорится в документе.

Кроме того, деятельность заведений общепита, торговли и услуг допускается при проверке посетителей на наличие QR-кода, справки об отрицательном ПЦР-тесте или медицинского документа о перенесенном заболевании. Также вводится запрет на проведение массовых общественных и политических мероприятий с участием более 50 человек.

"Гражданам в возрасте 60 лет и старше, а также гражданам, имеющим тяжелые хронические заболевания, рекомендуется соблюдать режим полной самоизоляции, за исключением случаев, вызывающих необходимость обращения за медицинской помощью или принятия мер в иных случаях угрозы жизни и здоровью", - говорится в указе.

В документе также предлагается муфтияту выработать рекомендации, предусматривающие уменьшение числа и масштабов религиозных мероприятий, а также ограничения количества присутствующих на них верующих, в том числе на коллективных молитвах в мечетях.

По последним данным, в Чеченской Республике выявили 24 587 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 23 047 человек, 691 умер.