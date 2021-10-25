Эксперты считают, что Facebook может не пережить падение интереса среди молодежи

НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. /ТАСС/. Реальной угрозой для Facebook может быть не очередная серия разоблачений, а падение интереса к соцсети среди молодежи - проблема, приведшая в нынешнему скандалу. Такое мнение выразили в понедельник ряд экспертов, комментируя ситуацию вокруг Facebook.

"Facebook пережил все предыдущие скандалы и даже процветал после них. Но снижение интереса к соцсети среди молодежи, а также конфликты с Apple относительно правил размещения рекламы - это серьезные угрозы для компании", - считает Алекс Канторович, эксперт телеканала CNBC по вопросам масс-медиа, автор книги "Всегда как в первый день: внутренние процессы в самых крупных компаниях мира". Оценку происходящему вокруг Facebook он дал в своем Twitter. Он обратил внимание на показатели Facebook на бирже, которые в понедельник почти никак не отреагировали на очередную серию разоблачений в адрес компании.

Аналогичное мнение выразил ведущий популярного консервативного подкаста The Realignment Саагар Энджети. "Действительно для Facebook значение имеет тот факт, что их же собственные внутренние данные показывают, что эта соцсеть <...> постепенно теряет свою значимость, хотя и доминирует в политическом дискурсе о высоких технологиях. Будущее не за Facebook, и они сами это понимают", - заявил он в своем подкасте.

Аналитик медиарынка Мэтт Наварра отметил, что "разоблачения в отношении Facebook показывают, что в лучшем случае компания потеряла ориентиры и находится в состояние смятения, в худшем - всякий контроль потерян, и Facebook обманывала пользователей". "Имеющиеся сейчас планы по регулированию рынка социальных сетей позволят навести некоторый порядок в отношении Facebook и других компаний", - отметил он в Twitter.

Значительная часть ставших достоянием прессы документов Facebook посвящена тому, что соцсеть стремительно теряет аудиторию среди молодежи, которая предпочитает продукты конкурентов - прежде всего, TikTok. Компания стремилась преодолеть этот тренд, стараясь привлечь молодежь на свои платформы спорными с этической точки зрения методами, например, показывая девочкам-подросткам, уже страдающим анорексией, советы по новым методам избавления от лишнего веса и пренебрегая фильтрацией радикального контента, если он был интересен пользователям.

В понедельник ряд мировых СМИ опубликовал новую серию расследований о проблемах в работе Facebook. По данным Associated Press, в составлении досье The Facebook Papers приняли участие 17 американских СМИ. Журналисты провели совместную работу, изучив тысячи страниц внутренних документов американской компании, которые оказались в распоряжении бывшей сотрудницы Facebook Фрэнсис Хауген.