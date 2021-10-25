Эксперт: уровень вакцинации от ковида в России в 2022 году позволит остановить эпидемию

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Россия достигнет необходимого для победы над эпидемией ковида уровня вакцинированности граждан в течение 2022 года. Такое мнение выразил вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн в эфире телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом).

"У нас слишком много людей настороженных. Время идет, и я думаю, что постепенно власти найдут такой путь к людям, чтобы уговорить их вакцинироваться. <...> Мы в течение следующего года, я думаю, осуществим всю эту вакцинацию и закончим с этой пандемией", - сказал он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 243,7 млн человек, более 4,9 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 8 279 573 случая заражения, выздоровели 7 186 611 человек, умерли 231 669. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.