Тульский губернатор распорядился поделиться медицинским кислородом с регионами ЦФО

ТАСС, 25 октября. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил поделиться медицинским кислородом с регионами Центрального федерального округа, которые нуждаются в нем. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба облправительства.

"В связи с дефицитом медицинского кислорода в других регионах Алексей Дюмин поручил своему первому заместителю - председателю правительства Валерию Шерину выделить его соседним областям, которые обращаются за помощью", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, всего за последнюю неделю в Тульской области заразились коронавирусом более 1,3 тыс. человек, что на 16% превышает предыдущие показатели. На базе медицинских учреждений развернуто 1 762 коечных места, в течение двух недель появятся еще 550 коек. Отмечается, что проблем с кислородом в регионе нет. "Необходимо помочь с кислородом тем субъектам ЦФО, у кого он почти на нуле, но не в ущерб себе", - приводятся в сообщении слова губернатора.

Ранее о нехватке медицинского кислорода в ковид-госпиталях заявляли власти ряда регионов Центральной России, в том числе Ивановской области, где за последнее время его расход увеличился в три раза.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Тульской области с начала пандемии зарегистрировано 58 695 случаев заболевания, в том числе 215 за последние сутки. Выздоровели 50 620 человек, зарегистрирован 3 351 смертельный случай. Первый этап вакцинации прошли 614 550 жителей, второй - 579 967. Уровень коллективного иммунитета составляет 46,5%.