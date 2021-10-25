Иностранцы с 8 ноября должны будут до вылета в США подтвердить, что вакцинированы

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Граждане других государств с 8 ноября перед вылетом в США должны будут подтвердить, что прошли полную вакцинацию от нового коронавируса. Об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Сегодня Белый дом и Центры по контролю и профилактике заболеваний объявили о новых правилах, касающихся вакцинации для прибывающих из других стран, которые вступят в силу 8 ноября, - сказал он. - С 8 ноября иностранные авиапассажиры, прибывающие в США, должны будут быть полностью вакцинированы и представить подтверждение этого перед посадкой на самолет в США".

Прайс отметил, что "исключения из этих правил будут чрезвычайно ограниченными".