Липецкие власти предложили масштабировать практику привлечения молодежи на госслужбу

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Практика привлечения молодых людей на государственную службу, реализуемая в Липецкой области, может быть масштабирована на всю страну. Власти региона готовы делиться своим опытом по снижению оттока абитуриентов и выпускников вузов из регионов, сообщила начальник управления государственной службы и кадровой работы администрации региона Елена Гончарова.

"Значимость привлечения молодежи на государственную службу и значимость этой проблемы (отток молодежи из регионов - прим. ТАСС) - настолько очевидна как в регионах, так и на федеральном уровне, что наши эксперты, специалисты, кадровики отдали приоритет именно этой кадровой практике как практике, которую необходимо тиражировать в субъектах Российской Федерации и делать все возможное для того, чтобы молодежь возвращалась в регионы или приходила на государственную службу и из региональных вузов", - сказала она в ходе круглого стола на тему оттока абитуриентов из регионов.

Так, по словам Гончаровой, чтобы привлечь выпускников вузов на государственную службу в Липецкой области было изменено региональное законодательство. Теперь молодые люди с высокой успеваемостью в университете могут поступать на госслужбу сразу же после окончания обучения. При этом для остальных выпускников требования к стажу работы по специальности снижены до одного года. "Нам важно и интересно тех студентов, которые выбрали московские вузы, делая ставку на профессионализм и на высокое качество образования, нам бы очень хотелось этих студентов вернуть в Липецк", - добавила она.

Кроме того, для адаптации молодых специалистов в области проходит ежегодный форум "Вектор развития". Участие в нем могут принять студенты и выпускники со всей страны. Так, в этом году после завершения обучения в форуме на государственную службу пришли почти 200 человек, половина из которых являются выпускниками других регионов, сообщила Гончарова.

По ее словам, власти Липецкой области также планируют сформировать молодежный резерв государственной службы. Таким образом, школьники, начиная со старших классов, смогут выбирать для себя будущую профессию. "Мы понимаем, что формирование государственного подхода, государственного мышления происходит именно в старших классах школы, когда дети планируют, в какой вуз они пойдут, какую специальность они выберут, куда они пойдут работать и все эти свои фантазии они рисуют еще в школе, потом их реализуют", - отметила начальник управления.

С начала года на госслужбу в регион пришло 189 человек, половина из них - выпускники вузов других регионов, сообщила Гончарова. В резерве администрации региона, который насчитывает порядка 800 человек в настоящее время, 36% составляют молодые люди. "С 49 лет до 37 лет снижен средний возраст сотрудников. Учитывая тенденцию прихода постоянного молодежи к нам, я думаю, что эти цифры будут только уменьшаться", - добавила она.